Este lunes hay una interrupción de tránsito en Circunvalación, mientras que martes y miércoles habrá trabajos en calle Rivadavia. Todos los detalles.

Hasta el miércoles habrá cortes de calles por obras en Cipolletti.

El martes 10 y miércoles 11 de marzo, de 8 a 16 se realizará un corte total de calles esquinas de Rivadavia y Perito Moreno , y la esquina de Rivadavia y Tronador , con motivo de la ejecución de obra de montaje de estructuras de hormigón.

La empresa IPE energía, contratista de Edersa , a cargo de la obra designará personal (banderilleros) para ordenar el tránsito en el sector.

Este corte tiene como objetivo salvaguardar la seguridad pública de la zona, en el montaje de estructuras de hormigón de 14.5m de altura .

Se contarán las calles con dos vehículos, un semi remolque encargado de transportar las estructuras y una hidrogrúa encargada de izar la estructura desde el remolque hacia el piquete.

Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización transitoria y utilizar los desvíos indicados.

Corte de calle en Circunvalación

También se recuerda el corte parcial programado en Perón e Illia por obra de refuerzo de red de gas, durante la jornada de este, lunes 9 de marzo de 8 a 17, con motivo de la ejecución de la obra “Refuerzo de Red De Gas Natural”,

Se reacondicionará un camino provisorio sobre la rotonda de la intersección, y la empresa a cargo de la obra designará personal (banderilleros) para ordenar el tránsito.

Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización transitoria y utilizar los desvíos indicados.