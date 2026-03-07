La abuelita de 98 años llegó a la meta en La Corrida y avisó: "Ahora voy por un chori y un gancia"

María Valenzuela , cuya historia contó LM Cipolletti en la previa, logró la hazaña de recorrer los 4 kilómetros , se mostró emocionada y festejó como una campeona.

Y la abuela lo hizo. Hazaña cumplida para María Valenzuela, que a los 98 años llegó a la meta en la prueba familiar de La Corrida de Cipolletti. Y después de tanto entrenarse, prometió un festejo completo, disfrutando de los pequeños placeres de la vida.

"Estoy orgullosa de estar con toda mi gente de Cipolletti, que los amo. Dios los bendiga a todos, muy buena gente, muy buenos vecinos. Por suerte pude llegar a la meta, ahora me voy a comer un chori y a tomarme un gancia", avisó antes de ir a darse un permitido la mujer que en verdad se cuida pero no se priva de nada.

María estuvo acompañada por toda su familia: su hija Iris, su yerno Marío, su nieto Tobías y todos sus seres queridos. En la semana la van a reconocer en el Concejo Deliberante. Sin dudas, una campeona, de La Corrida y de la vida.

La historia de la abuelita

Creció sin su mamá, perdió a una hija y a una nieta, pero siguió adelante con una fortaleza admirable. “No hay que hacerse malasangre por cosas de la vida”, sugiere y guiña un ojo.

“Su mamá quedó mal desde el parto y falleció cuando María tenía dos años. Después murió su hija Elvira a los 19 años, quedó viuda hace 30 años de Luis, su único amor desde que fueron novios a los 11 años, soporto el dolor de la muerte de una nietita de dos meses Camila… Uff, las pasó todas y acá está, con su icónica frase 'hay que echar todo a la espalda', como diciendo olvidarse del pasado”, detalla con orgullo su incondicional hija Iris a LMC

“¿Cuál es la clave para llegar lúcida y bien a los 98? No tomar remedio es una, también dejar atrás los problemas del pasado”, enumera por su parte María, esta guerrera que soportó las adversidades más cruentas de la vida.

María La Corrida María, a punto de cumplir 98 años, competirá en La Corrida de Cipolletti. ¡Genia! Antonio Spagnuolo

Ya logró uno de sus objetivos, recorrer los 4 kilómetros de La Corrida. Ahora se propone conocer al gobernador de Neuquén, Rolo Figueroa, para contarle en persona que tuvo a su abuelo de maestro en la escuela N° 76 de Huinganco.

De ese pueblito neuquino llegó con su familia a los 21 años. Los otros 77 los vivió “feliz pese a las circunstancias de la vida en Cipolletti”.

Hace poco regresó a su lugar de origen en ocasión del centenario de la querida escuelita. Y se toma con humor que “no encontré a ninguna de mis compañeras y compañeros, partieron antes, se me adelantaron”, tira y enseguida reflexiona: “qué va a ser, es la ley de la vida, también me va a tocar a mí”.

Sonríe cuando su yerno Mario le dice que “es la Mirtha Legrand de Cipolletti”. “No señor, la Chiqui es más grande, tiene 99 y yo estoy pisando los 98; ella es mucho mayor que yo jaja”.

No se pierde partido de su amado boquita y hasta se dio el lujo de viajar a ver un cotejo en La Bombonera y tener un recordado encuentro con Sergio Chiquito Romero, quien por entonces era arquero y figura del xeneize.

la-abuela-con-chiquito-romero.jpg

“Sí, fue gracias a los chicos de la peña de Corazón de Oro y Azul de la que soy la madrina y también a la mujer de Romero, la famosa -Eliana Güercio-; agradecida eternamente. No me podía ir de este mundo sin conocer ese templo del fútbol”, admite con emoción.

Y le envía saludos a sus "hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de Cipolletti, Viedma, El Chocón y Taquimilán”. Una verdadera campeona que enaltece La Corrida. ¡Grande María! ¡Qué mujer!