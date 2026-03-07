Todo listo para la 40° Corrida de Cipolletti: horarios, desvíos y zonas de estacionamiento

Se estima la presencia de 22 mil personas en la prueba familias y más de mil atletas en la categoría competitiva. Dónde estarán los cortes, desvíos y operativos de seguridad.

Todo listo para la 40º edición de La Corrida Ciudad de Cipolletti.

La preparación de 40º La Corrida Ciudad de Cipolletti se encuentra en su etapa final y los vecinos ya palpitan el clima de fiesta que comenzará este sábado 7 a partir de las 19 horas . Los participantes del evento atlético más convocante de la región, ya cuentan con sus remeras y kits deportivos para la prueba familiar de 4 kilómetros y la competencia de élite de 10 kilómetros.

En esta 40º edición se estima la presencia de más de 22 mil personas en la prueba participativa y más de mil atletas en la categoría competitiva de 10 kilómetros, lo que confirma el crecimiento sostenido del evento que se convirtió en una marca registrada de la ciudad. Además, de la destacada participación de atletas nacionales e internacionales que llegaron a la ciudad para mejorar su marca personal.

Los operativos de seguridad , sumados a los cortes para el desarrollo de la prueba atlética, provocarán cortes de tránsito en distintas partes del centro cipoleño. Por esta razón, se sugiere a los automovilistas que estacionen en el área cercana a la Ruta 22, ingreso Mengelle y en inmediaciones de la calle Tres Arroyos.

corrida de cipolletti 2025 Iván Gonzales de Colombia, Wendel Jerónimo Souza de Brasil y la marplatense Florencia Borelli, son algunos de los deportistas de primer nivel que participarán en la Corrida de la Ciudad.

Sábado con tránsito restringido desde la mañana

El sábado 7 de marzo, jornada central del evento, los cortes comenzarán temprano. El horario general de interrupciones se extenderá desde las 7 hasta aproximadamente las 2 de la madrugada del domingo.

Entre los puntos con cortes definitivos figuran:

Pacheco (carril norte) y Lisandro de la Torre

Rivadavia y Sor Juana Inés de la Cruz

Mengelle e Yrigoyen (desde las 12)

Además, habrá cortes específicos durante el desarrollo de cada prueba.

María con la mascota Esta edición de La Corrida contará con la participación especial de María, que cumplió 98 años.

Prueba Familiar

A partir de las 19.30 se realizará la tradicional carrera de 4 kilómetros, con corte definitivo desde Alem hasta Sáenz Peña.

Prueba Élite

Desde las 20.30 será el turno de la competencia profesional de 10 kilómetros, con corte hasta Alem y Manuel Estrada.

A lo largo del recorrido se registrarán interrupciones en múltiples esquinas y arterias, entre ellas Brentana y 9 de Julio; Libertad y Teniente Ibáñez; Córdoba y 9 de Julio; Manuel Estrada y Alem; Uruguay y 9 de Julio; 25 de Mayo y Roca; 9 de Julio y Belgrano; Teniente Ibáñez y Sarmiento; Mariano Moreno y Ceferino Namuncurá; y Castello y Primera Junta, entre otras.

El operativo apunta a garantizar la seguridad de los 22.000 inscriptos en la prueba familiar y los 1.100 atletas que competirán en la categoría profesional, en una edición que promete marcar un récord de convocatoria.

corrida 2024 gente.jpg Todo listo para la 40º edición de La Corrida de Cipolletti.

El cronograma de la Corrida

La jornada central comienza el sábado 7 de marzo, cuando miles de corredores coparán las calles cipoleñas. El punto de encuentro estará ubicado en Pacheco y Rivadavia. El cronograma deportivo será el siguiente:

19 horas: entrada en calor

20 horas: largada de la prueba familiar de 4 kilómetros

21.30 horas: largada de la prueba competitiva de 10 kilómetros

La expectativa es que el evento vuelva a convertirse en una verdadera fiesta deportiva, con vecinos acompañando el recorrido y alentando a los atletas a lo largo del circuito.

Durante el desarrollo de la carrera también habrá interrupciones en distintas arterias del circuito, como Brentana y 9 de Julio, Teniente Ibáñez y Sarmiento, 25 de Mayo y Roca, 9 de Julio y Belgrano, Manuel Estrada y Alem, entre otros.

Gastronomía regional y encuentro social

El movimiento alrededor del evento también tendrá su costado gastronómico. Desde este viernes y hasta el domingo se desarrollará en inmediaciones del CCC la Feria Semilla, un espacio que reúne a cocineros y productores de la región.

La feria funcionará con entrada libre y gratuita y contará con foodtrucks, cocina en vivo, beertrucks, tragos artesanales, charlas y sorteos. El objetivo es potenciar la identidad gastronómica regional a partir de la integración entre productores locales y cocineros del Alto Valle. El viernes la actividad será de 18 a 24, mientras que sábado y domingo se extenderá desde el mediodía hasta la medianoche.