Así será el operativo de seguridad por la 40º edición de la Corrida: mapa de los controles y desvíos

Defensa Civil dispuso un operativo especial para asistir ante eventuales incidentes. Las ambulancias estarán en puntos estratégicos sobre la calle Alem y Mengelle.

Cipolletti tendrá un fin de semana con movimiento a raíz del desarrollo de la 40º edición de la Corrida Ciudad de Cipolletti que se realizará hoy sábado 7 de marzo . Por esta razón, la Dirección de Protección Civil municipal anunció un operativo especial de seguridad con el objetivo de garantizar la cobertura sanitaria y brindar una respuesta rápida ante eventuales emergencias médicas o incidentes.

El operativo contempla un esquema de puestos sanitarios estratégicamente distribuidos a lo largo del recorrido, ubicados en sectores de mayor concentración de público , zonas de mayor exigencia física para los corredores y puntos con importante circulación.

El dispositivo se llevará adelante de manera coordinada entre Protección Civil, personal de salud y los Bomberos Voluntarios de Cipolletti , con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar la asistencia inmediata durante todo el evento.

corrida de cipolletti 2025 Iván Gonzales de Colombia, Wendel Jerónimo Souza de Brasil y la marplatense Florencia Borelli, son algunos de los deportistas de primer nivel que participarán en la Corrida de la Ciudad.

Dónde estarán ubicados los operativos de seguridad

Entre los puntos establecidos se encuentran los puestos ubicados en el sector de largada y llegada, Pacheco y 1º de Mayo, el derivador Pacheco, la rotonda de Fernández Oro y Mengelle, Mengelle e Yrigoyen, la Posta Sanitaria, Alem y Mengelle, Alem y Belgrano, Alem y España, Alem y La Esmeralda y Alem y Libertad.

Además, se dispuso un puesto especial para la carrera profesional de 10 kilómetros, que será cubierto por el personal ubicado en Alem y La Esmeralda, mientras que otro sector contará con apoyo del puesto de Alem y Libertad.

Flyer cortes corrida cipo 1 Las ambulancias estarán ubicadas en puntos estratégicos del circuito.

Los puntos de asistencia médica

En cuanto a la asistencia móvil, se informó que las ambulancias estarán ubicadas en puntos estratégicos del circuito, específicamente en Alem y La Esmeralda, la rotonda de Fernández Oro y Mengelle, y en Alem y España, para asegurar una rápida intervención ante cualquier eventualidad.

Desde el municipio destacaron que el operativo busca acompañar de manera segura una de las competencias deportivas más convocantes de la región, que cada año reúne a miles de corredores y familias en las calles de la ciudad.

la-corrida-largada-2023jpeg.webp Todo listo para la 40º edición de la Corrida Ciudad de Cipolletti. Archivo

Dispositivos de seguridad

Puesto 1-Largada/Llegada

Puesto 2-Pacheco y 1º de Mayo

Puesto 3- Derivador Pacheco

Puesto 4-Rotonda Fernández Oro y Mengelle

Puesto 5-Mengelle e Yrigoyen

Puesto 6-Posta Sanitaria

Puesto 7-Alem y Mengelle

Puesto 8-Alem y Belgrano

Puesto 9-Alem y España

Puesto 10-Alem y La Esmeralda

Puesto 11-Alem y Libertad Bomberos Voluntarios

Puesto 12-(Exclusivo Carrera Profesional 10 km). Será cubierto por personal del puesto 10 (Alem y La Esmeralda).

Puesto 13-Será cubierto por personal del puesto 11 (Alem y libertad).