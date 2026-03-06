Corrida Ciudad de Cipolletti: comienza la entrega de kits

Este viernes comienza la entrega de kits y remeras para los corredores de las categorías 10K, prueba familiar y mascotas. Conocé toda la agenda completa.

Este viernes se entregan los kit y remeras para los inscriptos a la Corrida Ciudad de Cipolletti.

Los vecinos ya palpitan el clima de fiesta que traerá la 40° edición de la tradicional La Corrida Ciudad de Cipolletti . Desde este viernes comienza la entrega de kits y remeras para los miles de corredores que participarán del evento atlético más convocante de la región, una cita que cada año transforma las calles en un escenario deportivo y comunitario.

La organización dispuso distintos puntos de entrega para agilizar la logística ante la masiva participación prevista. En el caso de los corredores de la prueba de 10 kilómetros , la entrega de remeras y kits se realiza en la Sala de Visuales del Complejo Cultural Cipolletti ( CCC ). Allí los participantes podrán retirarlos este viernes de 18 a 23 y el sábado de 9 a 15 .

Por su parte, quienes participarán de la prueba familiar de 4 kilómetros , una de las más convocantes del país y de la carrera con mascotas , solo podrán retirar sus remeras sobre calle Fernández Oro y Belgrano (CCC), entre las 18 y las 23 horas .

La edición aniversario de La Corrida promete romper récords de convocatoria. Se estima la presencia de más de 22 mil personas en la prueba participativa y más de mil atletas en la categoría competitiva de 10 kilómetros, lo que confirma el crecimiento sostenido del evento que se convirtió en una marca registrada de la ciudad.

ECP CORRIDA CIPOLITO CAMISETA (304) Los inscriptos para la prueba familiar y mascotas, solo podrán retirar sus kit este viernes en el CCC. Estefania Petrella

Una agenda cargada de actividades

La previa de la carrera no solo incluye la entrega de kits. Este viernes habrá una intensa agenda de actividades vinculadas al evento deportivo.

A las 20 se realizará la conferencia de prensa de presentación de los corredores profesionales, sobre el escenario montado en la intersección de Fernández Oro y 25 de Mayo.

Más tarde, a las 21, ese mismo escenario recibirá a dos figuras emblemáticas del fútbol argentino: Rolando Schiavi y Ariel Ortega. El histórico defensor de Boca Juniors y el ídolo de River Plate protagonizarán una charla abierta donde compartirán experiencias, anécdotas y recuerdos de sus carreras deportivas.

La propuesta busca sumar un atractivo extra a la previa de La Corrida y convocar a vecinos y fanáticos del deporte a compartir un momento distendido con dos referentes del fútbol nacional.

E.C.P CCC (4) Desde las 18, las inmediaciones al CCC comienza a transitar la previa de la corrida con la Feria Gastronómica Semilla. Estefania Petrella

Gastronomía regional y encuentro social

El movimiento alrededor del evento también tendrá su costado gastronómico. Desde este viernes y hasta el domingo se desarrollará en inmediaciones del CCC la Feria Semilla, un espacio que reúne a cocineros y productores de la región.

La feria funcionará con entrada libre y gratuita y contará con foodtrucks, cocina en vivo, beertrucks, tragos artesanales, charlas y sorteos. El objetivo es potenciar la identidad gastronómica regional a partir de la integración entre productores locales y cocineros del Alto Valle. El viernes la actividad será de 18 a 24, mientras que sábado y domingo se extenderá desde el mediodía hasta la medianoche.

corrida de cipolletti 2025 La largada de la prueba familiar esta programada para las 20 horas del sábado, mientras que la competitiva para las 21. Archivo

El cronograma de la Corrida

La jornada central será el sábado 7 de marzo, cuando miles de corredores coparán las calles cipoleñas. El punto de encuentro estará ubicado en Pacheco y Rivadavia. El cronograma deportivo será el siguiente:

19: entrada en calor

20: largada de la prueba familiar de 4 kilómetros

21.30: largada de la prueba competitiva de 10 kilómetros

La expectativa es que el evento vuelva a convertirse en una verdadera fiesta deportiva, con vecinos acompañando el recorrido y alentando a los atletas a lo largo del circuito.

Cortes de tránsito y operativo especial

Debido a la magnitud del evento, el Municipio dispuso un amplio operativo de tránsito con cortes programados en distintos sectores de la ciudad.

El viernes, entre las 16 y las 20, habrá interrupciones en:

Fernández Oro y 25 de Mayo

Belgrano y San Martín

Villegas y Fernández Oro

Flyer cortes corrida cipo 1

En tanto, el sábado los cortes comenzarán desde las 7 de la mañana y se extenderán hasta aproximadamente las 2 de la madrugada. Entre los puntos afectados se encuentran:

Pacheco (carril norte) y Lisandro de la Torre

Rivadavia y Sor Juana Inés de la Cruz

Mengelle e Yrigoyen (desde las 12)

Durante el desarrollo de la carrera también habrá interrupciones en distintas arterias del circuito, como Brentana y 9 de Julio, Teniente Ibáñez y Sarmiento, 25 de Mayo y Roca, 9 de Julio y Belgrano, Manuel Estrada y Alem, entre otros.

ON - Neuquen Emprende Eleve (23) Elevé se presenta con un show gratuito el sábado por la noche. Omar Novoa

Un cierre artístico para una edición histórica

La celebración por los 40 años de La Corrida tendrá un cierre especial. Desde las 23, frente al Complejo Cultural Cipolletti, se presentará la compañía Elevé Danza Aérea con el espectáculo “Supernova”.

La propuesta combinará danza aérea, acrobacias y tecnología lumínica en una puesta escénica pensada para transformar el cielo en un escenario de luces, movimiento y adrenalina.

Con entrada libre y gratuita, el espectáculo buscará coronar una edición histórica de la Corrida que, una vez más, promete convertir a Cipolletti en el epicentro deportivo y cultural del Alto Valle.