Corrida Ciudad de Cipolletti: comienza la entrega de kits
Este viernes comienza la entrega de kits y remeras para los corredores de las categorías 10K, prueba familiar y mascotas. Conocé toda la agenda completa.
Los vecinos ya palpitan el clima de fiesta que traerá la 40° edición de la tradicional La Corrida Ciudad de Cipolletti. Desde este viernes comienza la entrega de kits y remeras para los miles de corredores que participarán del evento atlético más convocante de la región, una cita que cada año transforma las calles en un escenario deportivo y comunitario.
La organización dispuso distintos puntos de entrega para agilizar la logística ante la masiva participación prevista. En el caso de los corredores de la prueba de 10 kilómetros, la entrega de remeras y kits se realiza en la Sala de Visuales del Complejo Cultural Cipolletti (CCC). Allí los participantes podrán retirarlos este viernes de 18 a 23 y el sábado de 9 a 15.
Por su parte, quienes participarán de la prueba familiar de 4 kilómetros, una de las más convocantes del país y de la carrera con mascotas, solo podrán retirar sus remeras sobre calle Fernández Oro y Belgrano (CCC), entre las 18 y las 23 horas.
La edición aniversario de La Corrida promete romper récords de convocatoria. Se estima la presencia de más de 22 mil personas en la prueba participativa y más de mil atletas en la categoría competitiva de 10 kilómetros, lo que confirma el crecimiento sostenido del evento que se convirtió en una marca registrada de la ciudad.
Una agenda cargada de actividades
La previa de la carrera no solo incluye la entrega de kits. Este viernes habrá una intensa agenda de actividades vinculadas al evento deportivo.
A las 20 se realizará la conferencia de prensa de presentación de los corredores profesionales, sobre el escenario montado en la intersección de Fernández Oro y 25 de Mayo.
Más tarde, a las 21, ese mismo escenario recibirá a dos figuras emblemáticas del fútbol argentino: Rolando Schiavi y Ariel Ortega. El histórico defensor de Boca Juniors y el ídolo de River Plate protagonizarán una charla abierta donde compartirán experiencias, anécdotas y recuerdos de sus carreras deportivas.
La propuesta busca sumar un atractivo extra a la previa de La Corrida y convocar a vecinos y fanáticos del deporte a compartir un momento distendido con dos referentes del fútbol nacional.
Gastronomía regional y encuentro social
El movimiento alrededor del evento también tendrá su costado gastronómico. Desde este viernes y hasta el domingo se desarrollará en inmediaciones del CCC la Feria Semilla, un espacio que reúne a cocineros y productores de la región.
La feria funcionará con entrada libre y gratuita y contará con foodtrucks, cocina en vivo, beertrucks, tragos artesanales, charlas y sorteos. El objetivo es potenciar la identidad gastronómica regional a partir de la integración entre productores locales y cocineros del Alto Valle. El viernes la actividad será de 18 a 24, mientras que sábado y domingo se extenderá desde el mediodía hasta la medianoche.
El cronograma de la Corrida
La jornada central será el sábado 7 de marzo, cuando miles de corredores coparán las calles cipoleñas. El punto de encuentro estará ubicado en Pacheco y Rivadavia. El cronograma deportivo será el siguiente:
- 19: entrada en calor
- 20: largada de la prueba familiar de 4 kilómetros
- 21.30: largada de la prueba competitiva de 10 kilómetros
La expectativa es que el evento vuelva a convertirse en una verdadera fiesta deportiva, con vecinos acompañando el recorrido y alentando a los atletas a lo largo del circuito.
Cortes de tránsito y operativo especial
Debido a la magnitud del evento, el Municipio dispuso un amplio operativo de tránsito con cortes programados en distintos sectores de la ciudad.
El viernes, entre las 16 y las 20, habrá interrupciones en:
- Fernández Oro y 25 de Mayo
- Belgrano y San Martín
- Villegas y Fernández Oro
En tanto, el sábado los cortes comenzarán desde las 7 de la mañana y se extenderán hasta aproximadamente las 2 de la madrugada. Entre los puntos afectados se encuentran:
- Pacheco (carril norte) y Lisandro de la Torre
- Rivadavia y Sor Juana Inés de la Cruz
- Mengelle e Yrigoyen (desde las 12)
Durante el desarrollo de la carrera también habrá interrupciones en distintas arterias del circuito, como Brentana y 9 de Julio, Teniente Ibáñez y Sarmiento, 25 de Mayo y Roca, 9 de Julio y Belgrano, Manuel Estrada y Alem, entre otros.
Un cierre artístico para una edición histórica
La celebración por los 40 años de La Corrida tendrá un cierre especial. Desde las 23, frente al Complejo Cultural Cipolletti, se presentará la compañía Elevé Danza Aérea con el espectáculo “Supernova”.
La propuesta combinará danza aérea, acrobacias y tecnología lumínica en una puesta escénica pensada para transformar el cielo en un escenario de luces, movimiento y adrenalina.
Con entrada libre y gratuita, el espectáculo buscará coronar una edición histórica de la Corrida que, una vez más, promete convertir a Cipolletti en el epicentro deportivo y cultural del Alto Valle.
