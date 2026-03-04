Schiavi y Ortega llegan a Cipolletti para una charla abierta: los detalles

Dos ídolos del fútbol argentino llegan a Cipolletti para una charla abierta con el público. Cuándo, dónde como participar gratis.

Este viernes llegan a Cipolletti Rolando “Flaco” Schiavi y Ariel "Burrito" Ortega para una charla abierta al público.

Este viernes 6 de marzo, la ciudad de Cipolletti recibirá a dos nombres históricos del fútbol argentino. Rolando “Flaco” Schiavi , referente de Boca Juniors, y Ariel “Burrito” Ortega , ídolo de River Plate, protagonizarán una charla abierta destinada a vecinos, fanáticos y amantes del deporte. El encuentro se realizará desde las 21 horas en las inmediaciones del Complejo Cultural Cipolletti (CCC) , ubicado en la esquina de Fernández Oro y 25 de Mayo , y tendrá entrada libre y gratuita .

La actividad propone un espacio distendido para compartir experiencias, recuerdos y anécdotas de dos futbolistas que marcaron una época en el fútbol nacional. La charla será moderada por Alejandro Klappenbach , reconocido periodista deportivo con amplia trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos, quien actualmente se desempeña en TyC Sports como uno de los especialistas en la cobertura de grandes eventos internacionales.

La iniciativa busca generar un encuentro cercano entre el público y dos figuras que dejaron una huella profunda en clubes históricos del país y también en el ámbito internacional. Desde la organización destacaron que la propuesta está pensada para que los asistentes puedan escuchar historias del vestuario, conocer detalles de partidos memorables y compartir un momento con dos protagonistas de la historia reciente del fútbol argentino.

Ortega y Schiavi Los futbolistas brindarán una charla abierta y gratuita para todos los cipoleños. Gentileza

Un ídolo millonario que brilló en la Selección

Ariel “Burrito” Ortega es uno de los jugadores más queridos por los hinchas de River Plate. Nacido en Jujuy, debutó en el club de Núñez en 1991 y rápidamente se convirtió en una de las grandes figuras del equipo gracias a su estilo único: gambeta corta, creatividad y una capacidad especial para desequilibrar en el uno contra uno.

Su talento lo llevó a jugar en varias ligas del mundo. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de Valencia de España, Sampdoria y Parma de Italia y Fenerbahçe de Turquía, además de haber pasado por Newell’s Old Boys en el fútbol argentino.

En la Selección Argentina también dejó su marca. Disputó 88 partidos y marcó 17 goles, participando en tres Copas del Mundo: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Su figura quedó asociada a una generación que mantuvo el protagonismo del fútbol argentino a nivel internacional.

El “Flaco” Schiavi, símbolo de Boca y campeón del mundo

Rolando Schiavi, por su parte, construyó su carrera desde la solidez defensiva y el liderazgo dentro del campo de juego. Nacido en Buenos Aires, debutó profesionalmente en Argentino de Rosario en 1993 y luego pasó a Argentinos Juniors, donde logró el ascenso a Primera División en 1997.

Su llegada a Boca Juniors en 2001 marcó el momento más destacado de su carrera. Con la camiseta azul y oro se transformó en un pilar defensivo y en un referente dentro del plantel que dominó el continente en los primeros años del siglo XXI. Entre sus títulos más recordados se encuentran la Copa Libertadores 2003 y la histórica Copa Intercontinental del mismo año, cuando Boca derrotó al Milan en Japón.

Schiavi también tuvo pasos por el fútbol internacional y por otros clubes importantes del país. Jugó en Hércules de España, Grêmio de Brasil, Newell’s Old Boys, Estudiantes de La Plata, donde conquistó la Copa Libertadores 2009, además de un paso por Shanghai Greenland de China. Se retiró en 2014 en Rivadavia de Lincoln. Con la Selección Argentina disputó cuatro partidos oficiales.

E.C.P CCC (4) La convocatoria es para el viernes 6 de marzo, 21 horas en las inmediaciones al CCC (charla al aire libre) y no requiere inscripción. Estefania Petrella

Una noche para escuchar historias del fútbol

El propio Schiavi adelantó el espíritu del encuentro al invitar al público regional:

“Vamos a estar junto al Burrito y Klappenbach en una hermosa charla sobre fútbol, encuentros, cruces y anécdotas”, expresó el ex defensor durante la convocatoria al evento.

La propuesta apunta a generar un espacio de diálogo en el que los protagonistas repasen momentos de sus carreras, los grandes clásicos del fútbol argentino, experiencias internacionales y las vivencias que marcaron sus trayectorias.

Desde la organización remarcaron que no se requiere inscripción previa, por lo que quienes deseen asistir solo deberán acercarse al lugar con anticipación para asegurar un lugar. Se espera una importante convocatoria de público, especialmente de hinchas y familias del Alto Valle que siguen de cerca la historia del fútbol argentino.