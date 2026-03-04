La Amistad tiene nuevo técnico: "Es un salto grande en mi carrera"

Tras la polémica derrota en la final por el ascenso, Ezequiel Marengo fue designado como el entrenador para el semestre que se le viene al equipo cipoleño en la Liga Confluencia.

La Amistad hizo ruido con su última campaña en el Regional Amateur . Además de ganar por primera vez la zona Patagónica, su caída con polémica ante FADEP de Mendoza , lo puso en los primeros planos de la información nacional. Desde hace años lo que pasa en el club de la periferia cipoleña es noticia relevante para el fútbol de la zona y en ese contexto se dio el anuncio de Ezequiel Marengo como nuevo entrenador para la Liga Confluencia que se viene.

Con un amplio recorrido en el fútbol liguero, el técnico había sido contratado primero para hacerse cargo del bloque mayor de las formativas. Sin embargo, unas semanas después de comenzar a trabajar le ofrecieron el cargo en primera y reserva, algo que viene de hacer en Petroleros Pampeanos y antes en Alto Valle de Allen y Atlético Regina.

En el conjunto de La Pampa logró mantener la categoría, que era el objetivo principal de la mayoría de los equipos la temporada pasada. Luego trabajó en la organización del Mundialito Infantil que tiene a Deportivo Roca como epicentro y donde pasan miles de chicos cada año.

Más allá de ser un técnico joven, ha trabajado por varias temporadas en divisiones formativas.

"Ya sabía que en Petroleros no iba a continuar por cuestiones presupuestarias del club. Luego del Mundialito me ofrecieron la dirección técnica del bloque mayor. Estuve laburando tres semanas a full y ahí se dio que el club perdió la final por el ascenso. Me llamaron un viernes y el domingo tuve la reunión en la que me designaron como técnico", contó el entrenador a LMCipolletti.

Después de la salida de Alfredo Tizza, que seguirá su camino en el equipo de Lifune de Deportivo Rincón, se rumorearon algunos nombres, pero desde lo concreto la directiva que encabeza el presidente Carlos Roja y su hermano Hugo resolvió que Marengo sea el técnico de primera y tercera en la Liga Deportiva Confluencia que está por comenzar.

Un desafío importante

"Para mi es un salto grande en mi carrera. Estamos hablando de un club que tiene todo para laburar y tiene la vara muy alta. Voy a hacer lo posible para que nos vaya de la mejor manera", afirmó Marengo.

La Amistad viene de una gran campaña en el Regional y de ser subcampeón de la Liga, perdiendo la final por penales ante Atlético Regina.

Para la conformación del nuevo cuerpo técnico, se resolvió la continuidad del preparador físico Cristian "Mono" Bravo y de Guillermo "Willy" Ferreyra como entrenador de arqueros.

"Ya charlamos de la planificación con el profe y también sobre la conformación del plantel, que va a tener algunas modificaciones. Vuelven algunos que jugaron el Regional Amateur y habrá lugar para varios pibes que vienen pidiendo pista", explicó el flamante DT de La Amistad.

Algunas novedades en ese sentido es que seguirán el delantero Santiago Gómez y el arquero Exequiel Lara, mientras que ya se sabía que otros como Yoel Juárez y Ariel González no continuarían.

Conciente del desafío que tiene en frente, Marengo, de 38 años y nacido en San Juan, ya trabaja con los planteles de primera y tercera para llegar de buena manera al comienzo del torneo.

Este año, la Liga estará dividida en A (14 equipos) y B (13 equipos). Habrá Apertura y Clausura más una Copa de la Liga, que se disputará en el medio de ambos certámenes. La acción comenzará con la primera fechad el Apertura el fin de semana del 14 y 15 de marzo.