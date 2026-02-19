La Corrida agotó cupos y el municipio habilita una nueva tanda de inscripciones

Tras agotar los 20 mil cupos para la Corrida Ciudad de Cipolletti, se anunció la habilitación de una nueva tanda. ¿Cuándo y cómo inscribirse?

El entusiasmo por la 40° edición de la Corrida Ciudad de Cipolletti superó todas las previsiones. En apenas unas horas, los cupos iniciales se agotaron y marcaron un récord histórico de inscriptos. Ante este escenario, el municipio anunció la habilitación de nuevos lugares para que más vecinos puedan ser parte de una de las celebraciones deportivas y sociales más importantes de la Patagonia.

La nueva instancia de inscripción se abrirá este viernes 20 de febrero a partir de las 10, a través del sitio web oficial de la Municipalidad. En total, se sumarán 2000 cupos para la prueba familiar de 4 kilómetros y 100 lugares adicionales para la competencia profesional de 10 kilómetros .

La decisión responde a la alta demanda y al objetivo de que nadie se quede afuera de una edición que promete ser histórica. Desde la organización destacaron que la corrida no solo convoca a atletas, sino que es un punto de encuentro para familias, grupos de amigos y vecinos que eligen compartir una experiencia colectiva en las calles de la ciudad.

ECP CORRIDA CIPOLITO CAMISETA (304) Habilitarán 2 mil nuevos cupos para sumarse a a corrida. Estefania Petrella

Una convocatoria masiva que no se detiene

Los números reflejan la magnitud del fenómeno. Hasta el momento, ya confirmaron su participación 20.000 vecinos, junto a 1000 atletas profesionales y unas 500 familias que se sumarán con sus mascotas, en una propuesta que sigue ganando protagonismo cada año.

La Corrida se realizará el sábado 7 de marzo desde las 20 horas, sobre el circuito homologado de calle Pacheco. Como en cada edición, se espera la presencia de corredores internacionales que elevarán el nivel competitivo de la prueba principal, mientras que la modalidad recreativa volverá a ser el corazón del evento.

En esta oportunidad, quienes accedan a los nuevos cupos también recibirán la remera oficial, especialmente diseñada con tono mundialista para esta edición aniversario, que celebra cuatro décadas ininterrumpidas de historia.

ECP CORRIDA CIPOLITO CAMISETA (219) "Cipolito", la mascota oficial de la corrida es un cuis patagónico. Estefania Petrella

Mucho más que una carrera

Consolidada como un clásico del calendario regional, la Corrida de Cipolletti trasciende lo deportivo. Se trata de un evento social y cultural que moviliza a toda la comunidad y que, en esta edición, suma una agenda ampliada de actividades en homenaje a sus 40 años.

Desde el municipio destacaron el compromiso y la participación de los vecinos, que año tras año sostienen el crecimiento del evento. En paralelo, se confirmó una serie de propuestas que acompañarán la previa y el desarrollo de la competencia.

Entre las novedades se encuentra la creación del Primer Museo Histórico de la Corrida, que podrá visitarse del 5 al 8 de marzo en el Complejo Cultural Cipolletti. La muestra incluirá fotografías, videos, remeras, medallas y distintos elementos que recorren la evolución del evento a lo largo de las décadas.

Además, el 5 y 6 de marzo se desarrollará el 10° Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social, con la participación de especialistas y referentes del ámbito deportivo. La propuesta está dirigida a profesionales, estudiantes y público interesado en la temática.

E.C.P CCC (3) Además de la largada sobre calle Pacheco, en el CCC se concentrarán actividades gastronómicas, culturales y recreativas. Estefania Petrella

La agenda del viernes 6 también incluirá la entrega de kits para corredores, la conferencia de prensa de atletas profesionales y una de las actividades más esperadas: la charla abierta con Ariel “Burrito” Ortega y Rolando “Flaco” Schiavi, dos ídolos del fútbol argentino que compartirán experiencias con el público.

Como parte del espíritu festivo, la Feria Semilla volverá a instalarse en las inmediaciones del Complejo Cultural Cipolletti durante tres jornadas, del 6 al 8 de marzo. Habrá foodtrucks, cocina en vivo, cervezas artesanales, música y actividades para toda la familia, con entrada libre y gratuita.

Con cuatro décadas de trayectoria, la Corrida reafirma su lugar como uno de los eventos más convocantes de la región. La rápida respuesta del público y la necesidad de ampliar los cupos no hacen más que confirmar su crecimiento sostenido.