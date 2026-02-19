Continúa la búsqueda del adolescente en el Alto Valle

Fue visto por última vez este domingo sobre la Ruta 69, en dirección a San Patricio del Chañar. Policía de Río Negro emitió una alerta para dar con su paradero.

El joven fue visto por última vez salir de su vivienda en la madrugada del domingo 15 de febrero.

La Policía de Río Negro emitió un alerta para dar con el paradero de Emiliano Nicolás Utreras , un adolescente de 14 años que se ausentó de su vivienda durante la madrugada del domingo 15 de febrero y hasta el momento no regresó. Los agentes solicitan la colaboración de la comunidad sobre cualquier información para ubicar al joven, la búsqueda se extiende a toda la zona de Campo Grande y alrededores como Villa San Isidro, San Patricio del Chañar y Barda del Medio.

Según la información oficial, el menor es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,45 metros, tiene tez blanca y cabello corto con reflejos rubios. Como rasgos distintivos , tiene un piercing en la nariz del lado derecho y aros en ambas orejas.

Describieron que al momento de ausentarse, el joven vestía una remera azul con letras blancas con el logo en la espalda de "Río Negro", llevaba un pantalón corto azul y zapatillas blancas. Además, llevaba un teléfono celular Samsung A12 de color azul con funda roja y llevaba en su cabeza una gorra negra.

Personal policial realiza recorridas y tareas investigativas para dar con su ubicación. Ante cualquier información que pueda contribuir a localizarlo, se solicita comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la unidad policial más cercana.

búsqueda adolescente El adolescente fue visto por última vez la madrugada del domingo.

Las autoridades solicitan a vecinos, automovilistas y personas que hayan transitado por el lugar ese día que aporten cualquier información que pueda resultar útil para la investigación.

La última vez que vieron a Emiliano

El último dato confirmado indica que el joven fue visto por última vez este domingo 15 de febrero alrededor de las 16 horas sobre la Ruta Provincial 69, a la altura de El Labrador, y se desplazaba con dirección a San Patricio del Chañar.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 15.37.02 El adolescente desapareció de su vivienda en Campo Grande.

La zona conecta distintos sectores rurales y urbanos, por lo que no se descarta ninguna hipótesis respecto a su posible recorrido.

Desde entonces, no se tienen novedades sobre su paradero y se activó un pedido de colaboración a la comunidad para poder ubicarlo lo antes posible.