Hallazgo del cadáver en el canal de Fernández Oro: qué se sabe hasta el momento

El cuerpo encontrado este miércoles aún no pudo ser identificado y no tendría indicios de criminalidad. Fue enviado a Roca para la autopsia. Tiene particulares tatuajes.

El cuerpo hallado este jueves en un canal de Fernández Oro aún no fue identificado. Fue enviado para realizarle la autopsia.

Durante la mañana de este jueves, encontraron un cuerpo flotando en un canal de riego de Fernández Oro , que corre paralelo a la Ruta Provincial 65, fue trasladado a la morgue de General Roca para realizarle la autopsia que permita identificarlo y determinar las causas de la muerte .

Fuentes del Ministerio Público Fiscal que quedó a cargo de la investigación informaron que el informe preliminar del Gabinete de Criminalística no advirtió indicios de criminalidad , hipótesis que deberá ser corroborada por la pericia.

Pero además trascendió que se trataría de un hombre de entre 30 y 40 años de edad que tiene particulares y visibles tatuajes en la piel.

Cadáver canal Oro 3

El hallazgo se registró en horas de la mañana, y con el correr de las horas se conoció que quien lo encontró fue un trabajador del área de riego, conocido popularmente como “tomero”, quien lo descubrió dentro del cause de agua en un sector ubicado a metros de la estación de servicios de YPF.

Fue en un lugar donde hay un enrejado que frena el avance de la basura que arrastra el cauce agua. Desde la fiscalía se informó que tomaron otras medidas en el marco de la pesquisa. Entre ellas la recolección de testimonios y en el análisis de registros fílmicos provenientes de cámaras de seguridad de la zona.

Un cuerpo tatuado

El comisario inspector Gustavo Moraga, jefe de la zona, indicó que el tomero ya prestó declaración e indicó que entre otros datos, dijo que el lunes realizó trabajos de limpieza el área y que no encontró nada que le llamase la atención.

El oficial, en declaraciones al noticiero del canal Somos El Valle, sostuvo que el operario alertó el hecho inmediatamente, por lo que luego se puso en marcha el operativo con la Fiscalía encabezada por el fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna y Eugenia Vallejos, quien quedó a cargo del caso, autoridades policiales, el médico de la fuerza, el Gabinete de Criminalístico, Bomberos Voluntarios y la Brigada de Investigaciones de Cipolletti.

Moraga agregó que pudieron observar en el cuerpo visibles tatuajes, una particularidad que será relevante para identificar a la persona fallecida, dado que la podrán cotejar los diseños con la base de datos de la fuerza.

Cadáver canal Oro 6

En este mismo marco, añadió que también cabe la posibilidad de tomarle huellas dactilares con el mismo objetivo, aunque esta opción estará condicionada por el estado en que se encuentra el cuerpo. Una primera versión sostenía que a primera vista daba la sensación de haber estado un tiempo prolongado sumergido.

El jefe policial también destacó que no tiene registros de personas buscadas en la jurisdicción de la Unidad Regional 5ª, que va desde Fernández Oro a Catriel. Será clave para despejar todas las dudas el resultado de la necropsia, que determinará la causa de muerte y su identificación. Se presume que la intervención se llevará a cabo luego de que el cuerpo esté en condiciones, dado su estado de fragilidad generada por haber estado dentro de agua.