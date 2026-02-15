Tiroteo en Fernández Oro: balearon una casa, hay dos detenidos y un prófugo intensamente buscado

Vecinos denunciaron que los agresores realizaron disparos y amenazas con arma de fuego. Personal policial detuvo a dos de ellos y mantiene un operativo para dar con el prófugo.

Una madrugada de extrema tensión se vivió en Fernández Oro, donde tres hombres protagonizaron amenazas con arma de fuego y disparos contra al menos una vivienda del barrio . El operativo policial terminó con dos jóvenes detenidos , mientras un tercer sospechoso permanece prófugo y es intensamente buscado.

El hecho se conoció tras un llamado al 911 RN Emergencias que alertó sobre incidentes en calle Ushuaia. Cuando los efectivos de la Comisaría 26° de Fernández Oro llegaron al lugar, constataron daños en una casa y comenzaron a tomar testimonios a los vecinos.

Una mujer relató que uno de los hombres extrajo un arma de fuego, la cargó y le apuntó directamente. Ante la amenaza, se arrojó al suelo para resguardarse . A pocos metros, otro vecino denunció que los mismos sujetos efectuaron disparos contra su domicilio, generando pánico en plena madrugada.

Con los datos aportados, la Policía desplegó un amplio operativo en la zona y logró interceptar a dos sospechosos de 24 y 29 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia provincial.

Según dieron a conocer desde la unidad policial, “hay dos sujetos demorados y puestos a disposición de la Justicia y seguimos buscando al tercer involucrado en el hecho”, aseguraron.

Pericias y búsqueda del prófugo

En el lugar de los hechos trabajó el Gabinete de Criminalística. Se llevaron a cabo pericias, relevaron indicios balísticos y documentaron los daños materiales, elementos que serán clave para el avance de la causa judicial.

La investigación continúa en curso mientras se intensifica el operativo para dar con el tercer sospechoso, que permanece prófugo tras el violento episodio que sacudió a Fernández Oro.

Otro caso similar ocurrió en Villa Manzano

Una casa de Villa Manzano fue atacada a balazos y no se registraron personas heridas de milagro. Dos jóvenes -uno de ellos menor de edad- fueron detenidos como sospechosos de la balacera. Los atraparon tras descartarse de un arma de grueso calibre cargada de proyectiles.

El hecho, cuya motivación es aún una incógnita, se produjo el viernes minutos después de las 23 y la policía tomó conocimiento por el llamado de un vecino que aseguró haber escuchado una ráfaga de disparos en el sector de la calle Ameghino, casi Vintter, en uno de los accesos a la localidad desde la Ruta 69.

De inmediato móviles de la Comisaría 44º, que se encuentra a poco más de 100 metros de distancia, acudieron al lugar y con los datos recabados comenzaron un patrullaje preventivo. En cuestión de minutos, los efectivos visualizaron a dos jóvenes que se movilizaban en una moto coincidían con la descripción aportada, por lo que los fueron a interceptar.

Sin embargo, al advertir la presencia de los uniformados, el conductor del rodado aceleró con la intención de escapar, maniobra en la que descartaron un envoltorio. Pero no lo logró, porque los policías les cerraron el paso y los atraparon.

Uno tiene 22 años y otro de 17. Posteriormente, el personal regresó al punto donde habían descartado la riñonera. Con testigos presentes y la intervención del Gabinete de Criminalística, se procedió a su apertura formal.