Vecinos lo sorprendieron maltratando una perra, lo denunciaron y deberá pagar una multa

La llevaba encadenada con el hocico atado. Una vecina lo vio y se lo recriminó. Con otras personas lograron quitarle al animal. Le iniciaron una causa contravencional.

Un hombre de Villa Regina fue denunciado por crueldad animal y deberá pagar una multa de 50 mil pesos.

Una vecina acusó a un hombre por agredir a una perra en la vía pública. La denuncia la hizo el 31 de enero del año pasado en Villa Regina y tras la declaración de incompetencia dictaminada por la Fiscalía local -que evaluó el hecho desde la Ley Nacional 14.346 (protección animal), el expediente fue girado al Juzgado de Paz , dado que se encuadró en un episodio de maltrato previsto en el Código Contravencional rionegrino.

En este caso, la mujer relató que vio al hombre que caminaba por la calle con una perra “lanuda, pelaje color negro con cadena al cuello y con el hocico atado con una soga”.

Dijo que al ver las esas condiciones en que llevaba a la mascota le exigió que la deje, que “no podía hacer eso”, pero el acusado la ignoró, alegando que “se la había dado su sobrino”.

Firme intervención de vecinos

El incidente provocó que varias personas se acercan y entre todos lograron retener al sujeto y quitarle el animal.

Posteriormente, tras la denuncia, la policía logró ubicar al autor de la falta, identificado con las siglas LH, a quien se le inició la demanda judicial.

La mujer fue citada a una audiencia para que ratifique y amplíe lo descripto en la presentación. Así lo hizo el 17 de septiembre de 2025. No solo brindó datos del sospechoso, sino que también ofreció como testigos a las personas que habían frenado la agresión.

LH también fue citado para que brinde su versión, y compareció en diciembre del mismo año acompañado por el Defensor Oficial Leonardo Ballester. No obstante, optó por no declarar.

El 3 de febrero último la jueza de Paz Rocío Langa resolvió condenar a LH por maltratar a la perra. Explicó que la Real Academia Española (RAE) define al maltrato como "Tratar con crueldad, dureza y desconsideración a una persona o a un animal, o no darle los cuidados que necesita”.

Entre los fundamentos de la resolución, sostuvo que el maltrato animal “es una contravención y un delito, dependiendo el encuadre en una u otra categoría de la gravedad del acto de maltrato o crueldad en si mismo o de su consecuencia”.

Puntualizó en este aspecto que Ley Nacional 14.346 “enumera de forma taxativa cuales son los actos de maltrato y crueldad hacia los animales, merecedores de pena de prisión” y que el Código Contravencional “se limita a decir de manera residual que serán susceptibles de sanción los actos de maltrato y crueldad que no configuren un delito penal”.

Una foto reveladora y el valor de los testigos

La magistrada determinó que las evidencias reunidas corroboraban la culpa del acusado. Destacó entre las pruebas una foto presentada en la denuncia, en la que se observa “al animal con el hocico atado con varias vueltas de soga”.

Valoró también la declaración prestada por varios testigos, quienes intervinieron en el incidente, a los que consideró por su “claridad, solidez y verosimilitud argumental”.

Un testimonio resaltó, y fue el de una señora que aseguró haber sido como “sacaban a la perrita toda atada hasta el hocico y la pateaban”.

El castigo en pesos

Al analizar la sanción que le correspondía a LH, el último viernes 13 Langa lo declaró culpable y lo condenó a pagar una multa de 50 mil pesos, destinados a la APAN (Asociación Civil Protectora de Animales de Villa Regina).

Le otorgó 10 días de plazo para hacer efectivo el desembolso mediante depósito o trasferencia. Tiene que presentar el recibo de la operación para controlar el cumplimiento de la pena.