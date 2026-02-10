Un año sin justicia: familiares denuncian impunidad por el asesinato de Ignacio Cerutti en Villa Regina

La familia de víctima critica que el caso siga caratulado como “homicidio culposo” y alerta sobre irregularidades en la investigación.

Este 25 de enero se cumplió un año del asesinato de Ignacio Cerutti , de 35 años, en la Comisaría N°35 de Villa Regina, Río Negro . La víctima, que padecía esquizofrenia , fue brutalmente golpeada , según denuncian sus familiares, quienes reclaman un compromiso real del Poder Judicial para lograr justicia efectiva .

Su tía, Marianela Velázquez , dialogó con LM Cipolletti y expresó su indignación: “La verdad no estamos contentos con que haya pasado un año y aún no haya formulación de cargos . Tampoco estamos de acuerdo con que hayan caratulado el hecho como ‘homicidio culposo’. Nosotros entendemos que la responsabilidad es otra y que hay más involucrados”.

Velázquez remarcó además su preocupación por la falta de acción oficial , que deja a la familia “expuesta y desprotegida”, ya que los presuntos responsables de la muerte de Nachito siguen en funciones y portando armas. En ese sentido, reveló que uno de ellos fue ascendido a comisario a pocos días del aniversario del asesinato .

“Si no leemos esto como complicidad política, podemos decir que es un gran desatino por parte de quienes deben evaluar los criterios de ética y formación de quienes ascienden”, agregó. La familia espera una reunión urgente con Fiscalía y mayores celeridad en sus solicitudes de encuentro con la querella, mientras continúa la organización de una comisión que visibilice el caso en Villa Regina.

IGNACIO CERUTTI 3 Foto: Gentileza (Miguel Ángel Gutierrez).

Para recordarlo y exigir justicia, el sábado pasado se llevó a cabo una marcha en la ciudad. "Realizamos una marcha de velas que fue muy conmovedora", comentó.

Cómo fue la muerte de Ignacio Cerruti

El 25 de enero de 2025, la familia aseguró que salió a barrer los cordones y plazas cerca de su casa cuando fue acusado de ladrón en el Pulmón Ecológico, una plaza cercana a la Comisaría 35. Su tía relató: “Cuando llegué a la comisaría, pasada las 21 horas, me dijeron que él venía robando, los vecinos lo lincharon, lo trajimos acá y se murió”. Según los testimonios recabados, la víctima sufrió golpes desde que fue aprehendido, arrastrado, dejado caer desde la camioneta al cemento y pateado dentro del vehículo.

Familiares detallaron que en la autopsia se revelaron traumatismos craneales y escoriaciones, que fueron la causa de la muerte. Sin embargo, plantearon que desde la defensa de uno de los imputados se sostiene la teoría del homicidio culposo.

IGNACIO CERUTTI 1 Foto: Gentileza (Miguel Ángel Gutierrez).

"Nachito era conocido en Villa Regina como un joven tranquilo, pizzero y miembro de una familia de docentes muy reconocida, cuyo padre impulsó el Fogón Estudiantil, tradicional fiesta local. Era un buen pibe, con padecimientos psiquiátricos. Lamentablemente, es difícil saber cómo acompañar sin ayuda profesional. Pero no esperábamos ese final tan triste y horroroso", lamentaron.

El caso continúa siendo polémico y mediático, mientras los familiares insisten en que se revise la carátula del hecho, se acelere la investigación y se garantice justicia, denunciando que la situación actual refleja falta de ética y protección institucional.