Descomunal pelea en la plaza San Martín: "En el barrio lo arreglamos"

Dos bandos se trenzaron a piñas y patadas en la esquina de Yrigoyen y Miguel Muñoz. Se desafiaban con seguirla después. No intervino la policía.

Dos grupos de jóvenes, entre los que había varias chicas , se enfrentaron a golpes en la esquina de la plaza San Martín , de Yrigoyen y Miguel Muñoz . Fue durante la madrugada de este domingo tras el cierre de los boliches que funcionan en el sector céntrico y que, como es habitual, muchos de sus asistentes se reúnen antes de volver a sus casas.

En esta oportunidad la desconcentración parecía en paz. Incluso no se observó una presencia policial notable como otras veces, ni tampoco hubo operativo desalojo como viene ocurriendo. Solo pasaban cada tanto los patrulleros con las balizas encendidas.

Sin embargo, el clima comenzó a enrarecerse en la esquina donde se encuentra la parada de taxis y había tres vehículos esperando pasajeros.

Insultos y provocaciones

Un grupo se paró en la vereda donde está el local que vende cosméticos y perfumes, desde donde comenzaron a increparse con los que había quedado en la plaza.

Hubo algunos insultos y amenazas, y de repente dos muchachos se tomaron a golpes, mientras el resto le hacía ronda. Todo ocurrió en plena calle, por lo que algunos automovilistas que justo pasaron tuvieron que detener la marcha.

El descontrol de la refriega también los llevó hasta la vereda donde estacionan los taxis, por lo que pasaron en forma de tropel entre ellos.

Violencia en el centro de Cipolletti (1)

Unas chicas intentaron separarlos, pero lo lograron. Uno de los contendientes, que se había sacado la remera, era el más enfurecido y no paraba de lanzar golpes a quien se le cruzase.

“En el barrio la arreglamos, ahí nos vamos a encontrar”, le gritó alguien, pero el joven insistía en seguir con el pleito. “Dale vení ahora, que venís con el barrio”, le contestó mientras lo corría.

El desafiante de negro

En otro momento apareció otro vestido de negro que lo desafió y se estuvieron arrojando golpes y patadas, hasta que se dispersaron.

Unos se fueron caminando en dirección a Alem. Iban a los gritos e insultos. Los otros al parecer habían quedado en la plaza, y les seguían respondiendo con amenazas. No se vio que alguno haya resultado lastimado.

El incidente se extendió a lo largo de media hora, y la policía no intervino. Todo quedó registrado por un vecino que había salido a pasear el perro y se topó con la escena cuando pasaba por la vereda del colegio Manuel Belgrano. “Parecía que se estaban matando”, señaló asombrado. También destacó que no hubo intervención y que un patrullero pasó cuando ya todo se había paciguado.

Poca presencia policial

No dejó de llamar la atención para los transeúntes que se levanten temprano y caminan por la zona céntrica la menor presencia de policias en el sector. No hubo un cordón de uniformados como se acostumbró en los últimos meses para evitar enfrentamientos.

Tampoco se desalojó la plaza a las 7 en punto, como también venían practicando desde hace algunas semanas y había dado resultados, dado que con la medida al menos ahí no se volvieron a armar desmanes como en otros momentos. Se observaron patrulleros que pasaban de recorrida, pero no había efectivos de peatonal. El cambio se instrumenta en coincidencia con la designación de nuevas autoridades policiales.