Otra madrugada de furia: piñas, patadas y detenidos en la plaza del centro cipoleño

Se volvieron a registrar incidentes violentos entre jóvenes que habían salido de los boliches bailables. Un muchacho sufrió hasta la mordedura de un perro.

Otra vez se registraron hechos de violencia entre jóvenes que se reúnen en la plaza San Martín de Cipolletti tras el cierre de los boliches.

La plaza San Martín ubicada en pleno centro de Cipolletti volvió a ser escenario de violentos incidentes protagonizados por jóvenes que se juntan a la salida de los boliches bailables que funcionan en la zona.

No es una noticia nueva. Pasa habitualmente. Para evitarlo las autoridades de la Comisaría 4ta implementaron desde hace un par de semanas un operativo para desalojar el lugar a partir de las 7 de la mañana, media hora después del cierre de los locales.

Esta vez se armó una infernal bataola poco antes del límite fijado, cuando ya había más de una decena de uniformados vigilando el área y varios patrulleros efectuaban intensos recorridos.

El ataque de un perro

Pero pese a la presencia de los efectivos dos muchachos comenzaron a discutir sobre la vereda de la calle Roca a metros de España, y uno de ellos le dio una piña en la cara a su oponente que lo hizo caer al piso, donde le lanzó patadas al cuerpo, mientras otros jóvenes lo atacaban de la misma manera. Encima, cuando el derribado se pudo poner en pie, un perro que correteaba entre la trifulca le mordió en un glúteo.

Otra madrugada violenta luego del cierre de los boliches en Cipolletti

Los efectivos separaron a los peleadores y obligaron a que se apartaran. Aunque a pocos metros otro grupo de policías reducían en el suelo a otro muchacho que al parecer había participado en el altercado.

En medio del desbande al menos tres jóvenes fueron detenidos y conducidos a la unidad policial ubicada a pocos metros.

Posteriormente hubo otra trifulca en Yrigoyen y España, donde también los móviles entraron a contramano para separar a un grupo de chicas.

Poco después, cuando se hicieron las 7, los policías comenzaron a desalojar la plaza. Se escucharon algunas protestas y advertencias de ir a un calabozo. No se informó si hubo personas heridas.