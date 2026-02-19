Imputaron y quedó en prisión domiciliaria el acusado de tirotear una casa en Fernández Oro

Lo acusaron por abuso y tenencia de arma de guerra. Queda preso en su casa con una tobillera electrónica. También tiene una causa por el hallazgo de drogas.

El hombre detenido por tirotear a una casa de Fernández Oro fue imputado y quedó en prisión preventiva domiciliaria.

El detenido en Fernández Oro acusado de haber atacado a balazos una vivienda de esa localidad, con la intención de herir a otro hombre, fue imputado por el delito de "abuso de armas y tenencia de arma de fuego de guerra" y quedó en prisión preventiva domiciliaria con la obligación de llevar una tobillera de seguimiento satelital.

El incidente se produjo el último martes en horas del mediodía y no produjo heridos de milagro. Vecinos alertaron a Oro Te Acompaña , la aplicación dispuesta por el municipio local para denunciar hechos de inseguridad y emergencias, que habían escuchado detonaciones, supuestamente de armas de fuego, en la calle Río Gallegos, entre Catriel y Bahía Blanca.

Personal de la Comisaría 26° fue hasta el lugar en forma inmediata y se entrevistaron con testigos, quienes relataron que momentos antes desde una motocicleta tipo enduro, color rojo y blanco, con dos ocupantes, habrían efectuado disparos frente a un domicilio del sector, para luego escapar. Después se determinó que habían sido tres balazos.

Atentado balazos Oro 4.jpeg

Con esa información salieron a patrullar el sector y a pocas cuadras lograron observar una moto con dos hombres a bordo, como lo habían descripto, por lo que procediéndose a su identificación.

En la requisa de rigor, a uno de los individuos le encontraron dentro del pantalón corto que vestía un envase de una conocida golosina infantil que viene con un juguete. Es un recipiente hermético en forma de huevo.

Pero no llevaba chocolate, sino seis bolsas que contenían trozos de una sustancia blanca, que los exámenes toxicológicos determinaron que era clorhidrato de cocaína.

La droga fue secuestrada, como también los dos teléfonos celulares que llevaban y la moto utilizada en el hecho.

Secuestraron armas de fuego y plantas de marihuana

Ambos hombres fueron trasladados a la sede de la Comisaría 26°, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que también ordenaron un allanamiento a la casa de uno de los acusados.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio situado en calle sin nombre entre Catriel y Bahía Blanca, cerca del inmueble que recibió los disparos. Allí había quedado una consigna policial preventiva para evitar la desaparición de pruebas u otra interferencia de la investigación.

Como resultado, los uniformados incautaron una escopeta de fabricación casera tipo “tumbera”, un cartucho calibre 12 de “propósito general”, un rifle de aire comprimido, nueve plantas de cannabis sativa de aproximadamente dos metros de altura y recortes de nylon presuntamente utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Atentado balazos Oro

La Unidad Fiscal Temática de turno dispuso la detención e imputación del morador por los delitos de Abuso de Arma y Tenencia Ilegal de Arma de Fuego. La acusación iba a ser formalizada en una audiencia de formulación de cargos a realizarse en el transcurso de este miércoles. Aún no se conocieron indicios acerca de la motivación de la balacera.

Mientras que la Fiscalía Federal ordenó las diligencias correspondientes por infracción a la Ley 23.737, que sanciona la tenencia y comercialización de drogas.