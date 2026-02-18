Atacaron a balazos una casa de Fernández Oro: un detenido con armas y drogas

Testigos contaron que habían disparado desde una moto. La policía atrapó a dos sospechosos, a uno de ellos con cocaína. Allanaron su casa y encontraron plantas de marihuana y armas.

El ataque ocurrió en un barrio cercano a un sector rural. Foto: Gentileza.

La policía de Fernández Oro detuvo a dos hombres acusados de haber efectuado disparos de arma de fuego contra una casa de un barrio cercano a un sector rural donde avanzan las urbanizaciones.

Al momento de ser atrapados a bordo de una moto tipo enduro , a uno de ellos les encontraron en un curioso escondite varios envoltorios con cocaína, informaron fuentes de la dependencia policial.

Pero además, luego le hicieron un allanamiento en su casa y secuestraron plantas de marihuana y dos armas : una tipo tumbera fabricada con caños galvanizados y un rifle de aire comprimido. Ambos fueron demorados y uno quedó detenido . Se presumía que durante la jornada de este miércoles le formularían los cargos .

Una ráfaga de disparos en pleno mediodía

Es el segundo episodio violento con el uso de armas de fuego que ocurre en los últimos días en la localidad rionegrina.

En esta oportunidad el atentado, que no provocó heridos de milagro pero si una enorme conmoción entre los vecinos, ocurrió el martes a plena luz del día, minutos antes de las 11:30.

La policía intervino tras una alerta transmitida a Oro Te Acompaña, la aplicación dispuesta por el municipio local para denunciar hechos de inseguridad y emergencias.

La comunicación advertía que se habían escuchado detonaciones, supuestamente de armas de fuego, en la calle Río Gallegos, entre Catriel y Bahía Blanca.

Un patrullero de la Comisaría local fue de inmediato hasta el lugar, donde los efectivos se entrevistaron con testigos. Entre los datos brindados, relataron que momentos antes desde una motocicleta tipo enduro, color rojo y blanco, con dos ocupantes, habrían efectuado disparos frente a un domicilio del sector, para luego escapar.

Atentado balazos Oro 4.jpeg

Con esa información salieron a rastrillar las inmediaciones y a pocas cuadras lograron observar un rodado similar al descripto con dos hombres a bordo, por lo que procediéndose a su identificación.

En la requisa de rigor, a uno de los individuos le encontraron dentro del pantalón corto que vestía un envase de una conocida golosina infantil que viene con un juguete.

Pero no llevaba chocolate, sino seis bolsas de que contenían trozos de una sustancia blanca, que resultó ser clorhidrato de cocaína.

La droga fue secuestrada, como también los dos teléfonos celulares que llevaban y la moto utilizada en el hecho.

Atentado balazos Oro 2.jpeg

Ambos hombres fueron trasladados a la sede de la Comisaría 26°, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales, donde también se ordenó un allanamiento a la casa de uno de los acusados.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio situado en calle sin nombre entre Catriel y Bahía Blanca, cerca del inmueble que recibió los disparos. Allí había quedado una consigna policial preventiva para evitar la desaparición de pruebas.

Como resultado, los uniformados incautaron una escopeta de fabricación casera tipo “tumbera”, un cartucho calibre 12 de “propósito general”, un rifle de aire comprimido, nueve plantas de cannabis sativa de aproximadamente dos metros de altura y recortes de nylon presuntamente utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Atentado balazos Oro 5.jpeg

La Unidad Fiscal Temática de turno dispuso la detención e imputación del morador por los delitos de Abuso de Arma y Tenencia Ilegal de Arma de Fuego. La acusación iba a ser formalizada en una audiencia de formulación de cargos a realizarse en el transcurso de este miércoles. Aún no se conocieron indicios acerca de la motivación de la balacera.

Mientras que la Fiscalía Federal ordenó las diligencias correspondientes por infracción a la Ley 23.737, que sanciona la tenencia y comercialización de drogas.

El segundo ataque a balazos en pocos días

El domingo por la madrugada se produjo otro atentado a balazos en Fernández Oro, lo que vuelve generar tensión en la ciudadanía. Sucedió cuando tres hombres protagonizaron amenazas con arma de fuego y disparos contra al menos una vivienda del barrio. El operativo policial terminó con dos jóvenes detenidos, mientras un tercer sospechoso había escapado.

Una mujer relató que uno de los hombres extrajo un arma de fuego, la cargó y le apuntó directamente. Ante la amenaza, se arrojó al suelo para resguardarse. A pocos metros, otro vecino denunció que los mismos sujetos efectuaron disparos contra su domicilio, generando pánico en plena madrugada.

Con los datos aportados, la Policía desplegó un amplio operativo en la zona y logró interceptar a dos sospechosos de 24 y 29 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia provincial.