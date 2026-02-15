En solo 24 horas, la Corrida de Cipolletti bate récord de inscriptos para su edición N°40

El evento cipoleño vuelve con todo: agotó los cupos en tiempo récord y celebrará los 40 años con invitados de lujo, corredores internacionales, feria, Museo de la Corrida y la especial categoría PET.

La Corrida Ciudad de Cipolletti sigue marcando historia: en apenas 24 horas de habilitarse las inscripciones , los cupos de la categoría familiar de 4 kilómetros (un total de 20.000 participantes) quedaron completos. La velocidad de inscripción hace prever que la edición 2026, que celebrará los 40 años del evento , podría establecer un récord histórico de convocatoria.

El interés por la carrera de calle más importante de la Patagonia también se reflejó en la categoría competitiva: los 1.000 cupos disponibles se completaron en apenas cuatro horas, confirmando la pasión que despierta la Corrida entre corredores de todas las edades.

La celebración de las cuatro décadas tendrá un marco especial con la presencia de dos leyendas del fútbol argentino: Rolando “Flaco” Schiavi , histórico defensor de Boca Juniors, y Ariel “Burrito” Ortega , ídolo de River Plate. Ambos participarán el viernes 6 de marzo , en la previa de la corrida, en el Complejo Cultural Cipolletti , donde compartirán actividades con el público y animarán la fiesta deportiva que se vivirá al día siguiente.

image Los ex futbolistas profesionales de River y Boca, brindarán una charla abierta el viernes 6 de Marzo en el CCC.

Además, se confirmó la participación de corredores internacionales, reforzando el carácter global de la prueba que atrae atletas de distintos países desde hace años.

Museo, feria y actividades para toda la familia

Durante la semana previa se instalará un Museo de la Corrida en el Complejo Cultural, con un recorrido histórico que exhibirá piezas, recuerdos y figuras que forman parte de cuatro décadas de historia de la competencia.

La edición también contará con la Feria Semilla, que reunirá emprendedores, gastronomía y actividades culturales, y la Corrida PET, una categoría especial para participar junto a mascotas, que cada año suma más seguidores.

Remera oficial, streaming y cobertura en vivo

Como parte de los festejos, se presentó la remera oficial conmemorativa, inspirada en la identidad nacional y la mística deportiva argentina. Además, por primera vez, la Municipalidad de Cipolletti dispondrá de un streaming oficial, con conductores y periodistas deportivos que transmitirán la corrida minuto a minuto, permitiendo seguir la competencia desde cualquier lugar.

A un paso de un nuevo hito

Con 20.000 inscriptos en un día, Cipolletti se prepara para vivir una edición histórica. La Corrida Ciudad de Cipolletti no solo celebrará sus 40 años, sino que está a punto de marcar un nuevo récord de participación, consolidándose como un símbolo deportivo y cultural de la región.