Desaparición en la ruta: un joven del Alto Valle viajaba a Las Grutas y nunca llegó

Tiene 26 años y fue visto por última vez en General Roca. El joven viajaba para encontrarse con su madre pero nunca llegó a Las Grutas.

La Policía de Río Negro lanzó un pedido urgente de colaboración para localizar a Santiago Agustín Alonzo , un joven de 26 años residente en General Roca , que fue visto por última vez el domingo a las 17:30 mientras viajaba hacia Las Grutas .

Según detallaron los familiares, el joven viajaba para encontrarse con su madre en la ciudad costera , pero nunca llegó a su destino , y desde entonces no se ha comunicado con su familia.

El padre de Santiago lo dejó sobre la Ruta Nacional 22 , cerca de la firma Moño Azul , para que continuara su viaje hacia Las Grutas. La intención era que llegara cerca de la medianoche, pero desde ese momento no se tiene información sobre su paradero .

La denuncia fue radicada por su madre en la Comisaría Quinta de Villa Regina, y desde allí las autoridades solicitan cualquier información que pueda ayudar a dar con el joven.

Las características del joven que desapareció rumbo a Las Grutas

Según detallaron en la denuncia, el joven es de tez blanca, contextura muy delgada y mide aproximadamente 1,73 metros de estatura. Tiene el cabello largo, una cicatriz en la frente y tatuajes similares a la letra “Y” en su brazo derecho. Se encuentra en este momento atravesando un situación de consumo de sustancias.

Al momento de ausentarse vestía una remera roja o bordó. Llevaba consigo su documento de identidad y una mochila, sin poder precisarse el color de la misma.

La Policía de Río Negro pide a la comunidad que ante cualquier novedad sobre Santiago, se comuniquen al 101 o con la dependencia policial más cercana.

Otra persona desaparecida en el Alto Valle

En las primeras horas de este lunes, un comunicado emitido por la Policía de Río Negro generó preocupación en el Alto Valle. Desde la fuerza policial lanzaron una alerta para dar con el paradero de un adolescente de 14 años años que desapareció este domingo.

El último dato confirmado indica que el joven identificado como Emiliano Utreras de 14 años, fue visto por última vez este domingo alrededor de las 16 horas sobre la Ruta Provincial 69, a la altura de El Labrador, y se desplazaba con dirección a San Patricio del Chañar.