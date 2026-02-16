Feriado de Carnaval con estafas en Las Grutas: turistas llegaron y no tenían alojamiento

Familias que habían pagado alquileres temporarios por adelantado denunciaron que las reservas no existían o eran falsas. Fuentes policiales confirmaron múltiples casos.

Las Grutas es uno de los destinos más elegidos de país.

El fin de semana largo de Carnaval dejó una postal inesperada en Las Grutas : además de playas colmadas, se multiplicaron las denuncias por estafas con alquileres turísticos . Familias que habían pagado por adelantado sus reservas llegaron al destino y descubrieron que las propiedades no existían o no correspondían a lo contratado.

La situación generó preocupación en uno de los puntos más elegidos de la costa rionegrina, donde la ocupación alcanzó el 100% en los tres centros urbanos, dejando a muchos damnificados sin posibilidad de conseguir otro alojamiento.

El comisario Ricardo Chepu, titular de la Comisaría 29° de Las Grutas, confirmó en declaraciones a medios locales que recibieron varias exposiciones de turistas víctimas de maniobras fraudulentas.

Según explicó, los estafadores operaban a través de sitios web y redes sociales que simulaban ser portales oficiales o perfiles legítimos de alojamientos reconocidos. En algunos casos, incluso utilizaron el nombre de hoteles tradicionales de la ciudad, replicando diseño, fotografías y descripciones casi idénticas a las originales.

las grutas playa

“Son sitios que aparentan ser seguros, pero los números de contacto son falsos. A partir de allí comienza la maniobra”, advirtió Chepu. También reveló que en ciertos casos llegaron a falsificar imágenes mostrando supuestas construcciones en terrenos baldíos.

Ofertas “imperdibles” y pagos anticipados

Las víctimas describieron que, tras el primer contacto, los supuestos prestadores enviaban datos bancarios o enlaces de pago para abonar con tarjeta, débito o billeteras electrónicas. El dinero era transferido directamente a cuentas vinculadas a los estafadores.

Uno de los casos más llamativos fue el de un turista al que le ofrecieron un 20% de descuento si abonaba la totalidad de la estadía por adelantado. Desde la Policía remarcaron que este tipo de promociones no son habituales en el sector formal y deben encender las alarmas.

Las maniobras no se limitaron a casas o departamentos particulares. También se detectaron páginas paralelas creadas específicamente para suplantar la identidad de hoteles tradicionales de Las Grutas, con teléfonos y canales de contacto falsos.

Recomendaciones para evitar caer en la estafa

Ante la seguidilla de denuncias, las autoridades reforzaron las advertencias para quienes planeen vacacionar en el balneario.

“Si vas a alquilar en Las Grutas, verificar antes de realizar cualquier reserva con los canales de contacto de Las Grutas Turismo”, indicaron. Recomiendan ingresar al sitio oficial del destino y constatar que el alojamiento figure en el listado habilitado, comparando cuidadosamente teléfonos, páginas web y redes sociales.

También aconsejan priorizar pagos con tarjeta de crédito, ya que ante un fraude es posible desconocer el gasto ante la entidad bancaria. En cambio, las transferencias directas presentan mayores dificultades para recuperar el dinero.

En caso de haber sido víctima, es clave realizar la denuncia inmediata en la comisaría más cercana, guardar capturas de pantalla de conversaciones, publicaciones y comprobantes de pago, y gestionar de forma urgente el desconocimiento del gasto ante el banco o la empresa emisora de la tarjeta.

Mientras continúa la investigación, el alerta crece en uno de los destinos más elegidos del verano en Río Negro, donde el feriado de Carnaval dejó no solo turistas, sino también una ola de estafas virtuales.