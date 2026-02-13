Feriado de Carnaval a pleno en Las Grutas: ocupación récord y celebraciones en el puerto

El Puerto de San Antonio Este celebrará el carnaval con espectáculos, gastronomía local y una fiesta de disfraces. También habrán festejos en la Tercera Bajada de Las Grutas con música en vivo, murgas y comparsas.

Una verdadera marea de turistas llegó a Las Grutas en la antesala del fin de semana largo de Carnaval , con expectativas de ocupación plena en hoteles y alojamientos temporarios . El movimiento de visitantes ya se percibe en los comercios, playas y complejos turísticos, lo que consolida a la costa rionegrina como los destinos más elegidos durante el fin de semana XXL.

El presidente de la Agencia de Turismo de San Antonio Oeste , Rodolfo Hidalgo, aseguró que enero mostró resultados positivos y anticipó que el feriado será el punto más alto de la temporada . El flujo constante de vehículos y consultas sobre disponibilidad, precios y opciones de hospedajes confirma la llegada de turistas que buscan disfrutar del mar y las actividades culturales.

Hidalgo expresó en medios locales: "A nuestro entender, enero fue muy bueno , considerando nuestro punto de partida, donde éramos más pesimistas y había mucha incertidumbre. Sabemos que la economía del país no acompañaba a esta actividad y podía haber sido una mala temporada. Pero estamos gratamente sorprendidos por la afluencia de turismo ; enero nos dio un 74% de ocupación en Las Grutas, en El Puerto y en San Antonio ".

El referente turístico destacó la magnitud esperada para los próximos días. "Creemos que vamos a continuar de esta forma y en el fin de semana largo Las Grutas va a estar a pleno. Creo que va a ser el fin de semana con más gente en toda la temporada y estimamos casi un 100 por ciento de ocupación, con el plus de la Fiesta que se realiza en la tercera bajada, que es un llamador más", indicó Hidalgo.

playa las grutas (1) Las Grutas, uno de los destinos más elegidos de país.

Cambios en los hábitos de los viajeros

También explicó los cambios en los hábitos de viaje y la falta de planificación que generó incertidumbre en los prestadores locales, ante la disminución de reservas en los meses previos al verano. "Como el resto de los destinos turísticos, veíamos pocas reservas a inicios de febrero; los hoteleros y los que tienen departamentos estaban preocupados porque no había un nivel de reservas como en otros años".

“Mucha gente vino a invertir y estaban preocupados, pero respecto a la afluencia desde este viernes, será importante para la economía. Las condiciones climáticas también sumaron a la incertidumbre y hubo un plus respecto a otros años: muchas vacaciones no se planificaron, cuando se empezaba a reservar a partir de octubre" agregó el presidente de la Cámara de Turismo.

playa las grutas Se instalaron múltiples carteles en la costa atlántica de Río Negro para alertar sobre las especies de tiburones en la zona.

Viajes sin planificación y estadías cortas

El funcionario explicó que mucha gente salió sobre la marcha a buscar hospedaje con dos o tres días de anticipación. Por esta razón, las cifras de reservas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre no mostraban números alentadores, sin embargo, con el correr de los días las reservas se fueron completando y este es el nuevo comportamiento del turista que visita la costa atlántica rionegrina.

Además, Hidalgo explicó que esta temporada tienen un turismo de cercanía y estadía corta, ya que antes de proyectaban diez días de corrido en Las Grutas y actualmente se planifican cuatro o cinco días, o dos fines de semana largos para disfrutar de un viaje a la playa.

policia playa las grutas

Aseguró que las playas de Las Grutas ya recibieron visitantes provenientes de Río Negro, de Neuquén, de Chubut y del sur de la Patagonia, como de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza.

Con una ocupación que promete ser plena, el destino despliega un amplio abanico de actividades que combinan el espíritu del carnaval con la gastronomía regional y paisajes del Golfo San Matías. Los tres centros urbanos —Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este— prepararon propuestas para turistas y vecinos de la zona.

El Puerto se viste de fiesta: Carnaval en San Antonio Este

En el Puerto de Aguas Profundas, será el escenario de celebraciones bajo el lema “Música, sabores, disfraces y solidaridad”. El sábado 14 desde las 21:00 en el SUM se realizará la Fiesta de Disfraces con shows en vivo, sorteos, buffet y obsequio sorpresa. El domingo 15 a las 12:30 en las Letras Corpóreas se desarrollará una Gran Paella Solidaria organizada por el Rotary Club, mientras que a las 21:00 en el Anfiteatro del Puerto habrá shows, karaoke, venta de pollo al disco y feria de artesanos.

Las Grutas La celebración tendrá lugar en la Tercera Bajada.

El escenario principal de Las Grutas concentrará la grilla artística en la Tercera Bajada con la conducción de María Marta Migone y Titi Madorno. El sábado 14 actuarán DJ Charly Morón, Dúo de Pura Zurda, Chamameceros del Sur, La Hoja y cerrará De La Calle a la medianoche. El domingo 15 abrirá la Comparsa Ashe, seguida por Alta Dosis, La Retro Maníacos y el cierre de Los Dragones a la 01:00. El lunes 16 se presentarán Pez Diablo, Pulso Sur, Sandoband y el broche final estará a cargo de Sensura.

En San Antonio Oeste, los carnavales se celebrarán en la calle Islas Malvinas, entre 6 de Enero y Brown, con dos jornadas de festejos que incluirán disfraces, murgas, comparsas y carrozas. Más allá de los eventos, las playas de aguas cálidas, excursiones a Punta Perdices y visitas a las Salinas del Gualicho completan la experiencia turística.

La gastronomía regional también se destaca durante el feriado, con paradores y restaurantes que ofrecen mariscos frescos, paellas, cazuelas, pulpitos y merluza, consolidando una experiencia culinaria vinculada al mar.