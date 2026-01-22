La temporada de verano 2026 de Río Negro en números: Bariloche y Las Grutas, los más elegidos

La provincia recibió la visita de más de 214.000 turistas. El Bolsón y Viedma, otras localidades con gran cantidad de turistas.

La provincia de Río Negro transitó el inicio de la temporada de verano 2026 con niveles altísimos de ocupación hotelera , la llegada de cientos de visitantes a los principales destinos cordilleranos y costeros, consolidando a Bariloche y Las Grutas como las ciudades más elegidas por los turistas .

Durante las primeras semanas de enero, más de 214.000 visitantes recorrieron la provincia, lo que generó un impacto económico mayor a 84 mil millones de pesos , según los registros oficiales del Observatorio Turístico de Río Negro.

En ese escenario, San Carlos de Bariloche fue la localidad más elegida nuevamente, registrando un 80% de ocupación en los distintos tipos de alojamiento, a partir de la llegada de 94.514 visitantes que pudieron disfrutar de la naturaleza de la cordillera rionegrina.

En la Zona Atlántica, Las Grutas se posicionó como el destino más convocante del litoral rionegrino. El balneario registró un 70% de plazas ocupadas y recibió a 73.465 personas, que disfrutaron de las playas, las temperaturas del agua y una intensa agenda nocturna.

BARILOCHE TURISMO Bariloche, el destino más elegido de Río Negro.

Otro destino de la costa de Río Negro fue Playas Doradas que alcanzó un 56% de ocupación, con un flujo sostenido de visitantes.

El Bolsón, el destino cordillerano que combina naturaleza y tranquilidad

Por otra parte, los datos recolectados por el Observatorio Turístico de Río Negro revelan el impacto positivo del turismo en otros puntos de la región andina. Como Dina Huapi que alcanzó un 84% de ocupación y El Bolsón registró un 55% de registro hotelero en distintos alojamientos turísticos.

1761264913626-los-refugios-el-bolson-son-visitados-cientos-turistas-este-ano-se-sumaran-dos-vias-acceso Los refugios de El Bolsón son visitados por cientos de turistas cada verano, este año se sumarán dos vías de acceso.

La actividad turística también se extendió hacia el Valle y la zona sur de la provincia. Como fue el caso de Viedma que informó un 76% de ocupación, impulsada por la realización de la Fiesta Nacional del Río que convocó a cientos de visitantes a la celebración local y la llegada de la Regata Internacional del río Negro, eventos que dinamizaron la demanda hotelera y movimiento de visitantes.

En la misma línea, Río Colorado comunicó un 75% de ocupación, mientras que General Roca alcanzó el 74%, reflejando un movimiento constante en ciudades que combinan propuestas recreativas, culturales y eventos regionales durante el verano.

Estos números considerados positivos desde la perspectiva turística, permitió renovar las expectativas para el resto de la temporada, con proyecciones favorables para febrero, un período históricamente fuerte para el turismo interno.

playa las grutas Las Grutas registró un 70% de ocupación hotelera.

Precios en Las Grutas: Cuánto cuesta pasar un día de vacaciones en familia

Las Grutas registró este viernes una jornada de intenso movimiento vehicular a raíz del cambio de quincena de enero, el mes del año en que la ciudad rionegrina recibe el mayor flujo de turistas. Los datos de las primeras dos semanas de enero reflejaron un elevado número de veraneantes pero con un marcado perfil “gasolero” a nivel consumo. Y con LM Cipolletti te vamos a contar cuánto cuesta pasar un día de vacaciones en familia en la playa más famosa de la provincia.

Según un relevamiento de precios actuales, una familia tipo puede gastar decenas de miles de pesos en apenas una jornada completa de paseo. Es que entre comida y esparcimiento se requiere de un suculento presupuesto para pasarla realmente bien sin privarse de nada.

Las Grutas Los precios de Las Grutas varían según la zona y el menú elegido.

Los precios gastronómicos

Para empezar, un desayuno contundente en la peatonal es un clásico de cada mañana. Algunas promociones incluyen café con leche, medialunas y jugo exprimido por un valor cercano a los $ 45.000 para todo el grupo familiar.

Ya en la playa, en las bajadas céntricas los paseos en banana o “potros de mar” tienen un costo actual de $ 20.000 por persona, lo que eleva el gasto a $ 80.000 para los cuatro integrantes. Para completar la mañana, una docena de churros ronda los $18.000.

En la continuidad de la jornada, un almuerzo sencillo en un parador puede incluir rabas para cuatro personas por $35.000, una fuente de papas fritas por $ 25.000 y una gaseosa de litro y medio por $ 7.500.

Food Trucks y verano en Las Grutas Comer al paso en Las Grutas, una opción muy elegida por los turistas.

Precios para todos los gustos

Para la tarde-noche, Las Grutas ofrece varias opciones pensadas especialmente para el público infantil. En el primer piso del paseo de compras de la Segunda Bajada se presentan obras como “Un acto de amor verdadero” (inspirada en Frozen), “Mereketengue” y “Las chicas Kpop”.

Cada entrada tiene un valor de $ 20.000, lo que representa $ 80.000 para la familia completa. Las funciones suelen realizarse a las 21. Otra atracción clásica es el trencito de la alegría, que recorre las calles durante unos 20 minutos entre canciones y personajes infantiles. El costo es de $10.000 por pasajero, es decir $ 40.000 para los cuatro.

playa las grutas (1) Las Grutas, uno de los destinos más elegidos de país.

Al finalizar el paseo, una cena simple en la peatonal, con una pizza de muzzarella y una gaseosa grande, tiene un costo aproximado de $ 35.000. Para volver a casa, un kilo de helado artesanal ronda los $ 20.000.

Sumando cada uno de estos consumos y actividades, un solo día de vacaciones en Las Grutas puede convertirse en un gasto muy elevado para una familia tipo, dejando en claro que disfrutar de todas las propuestas turísticas no está al alcance de todos.

Los precios, que varían según el lugar y la temporada, funcionan como referencia y reflejan una realidad que atraviesa a muchos destinos turísticos: el desafío observado por miles de familias de equilibrar el descanso, el entretenimiento y un presupuesto cada vez más ajustado.