Perros en la playa, la polémica sin fin en Las Grutas

Desde 2025 hay una bajada habilitada para ir al mar con mascotas. Pese a eso, muchos turistas siguen bajando con animales en las playas del centro. Hubo multas y agresiones.

En el verano 2026 Las Grutas no escapa a una polémica instalada hace años: las mascotas en la playa . Bajar con perros a la playa está prohibido en casi todo el balneario y la multa ronda los 500 mil pesos . Los controles este año son más intensos porque, por segundo verano consecutivo, hay una playa "pet friendly" para los mascoteros.

En La Rinconada , a casi un kilómetro y medio de la bajada cero, decenas de familias pasan el día con sus perros, en algunos casos más de uno. El uso de la bajada apta para mascotas va en aumento, pero aún hay conflictos en los sectores de playa más cercanos al centro de Las Grutas.

Desde el área de Zoonosis del Municipio de San Antonio Oeste recordaron que la prohibición de bajar con animales a la playa rige desde la década de 1990, pero en la práctica desde hace algunos años era totalmente ignorada por cientos de visitantes y habitantes de la villa turística, por lo que en 2025 se habilitó una bajada para evitar polémicas a metros el mar.

"Se determinó esa playa por la extensión que tiene", afirmaron desde el Municipio de SAO. Además, aseguraron que se trata de un sector con servicios, ya que hay un parador por lo que para el Ejecutivo local están dadas las condiciones para que quienes quieran ir con su perro a la playa puedan hacerlo con comodidad.

Sin embargo, en las playas del centro continúan los problemas. "Es complicada la convivencia, porque en las playas del centro seguimos teniendo turistas que bajan con animales y no quieren ir a La Rinconada. Hemos tenido situaciones de insulto a los inspectores", manifestaron desde Zoonosis.

La playa para los perros en Las Grutas

La Rinconada está a más de un kilómetro de la Bajada 0, a la altura de la Terminal de colectivos. Esa es una de las razones por las que muchos turistas no cumplen con las restricciones. En el sector, sin embargo, son cada vez más los turistas que disfrutan el día con su perro.

En el lugar, que se caracteriza por un mayor impacto de la marea -no, los veraneantes destacan la decisión de habilitar una playa para poder bajar con sus animales.

Para este verano se sumó cartelería, tanto sobre la prohibición de bajar con mascotas en el centro, como de la playa pet friendly. En La Rinconada, bajar con animales está permitido con mínimos requisitos: deben estar con correa y, en caso de ser perros considerados potencialmente peligrosos, es obligatorio el uso de bozal.

En el resto de las bajadas a la arena en Las Grutas continuarán los controles y se aplicarán multas. El castigo económico puede rondar el medio millón de pesos, según se informó desde el Municipio de San Antonio Oeste.