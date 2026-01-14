¿Tiburones en Las Grutas? Los curiosos carteles instalados en la costa de Río Negro

Los municipios y la organización WCS Argentina colocaron señalización para reforzar la protección de seis especies de tiburones amenazadas.

Se instalaron múltiples carteles en la costa atlántica de Río Negro para alertar sobre las especies de tiburones en la zona.

Ante el inicio de la nueva temporada de pesca deportiva, los municipios de la costa de Río Negro comenzaron la instalación de cartelería informativa para la protección de seis especies de tiburones , para establecer la devolución obligatoria de estos ejemplares.

Esta iniciativa se realiza en conjunto con la organización de conservación WCS Argentina y se desarrolla en los puntos estratégicos de la costa Atlántica como el balneario El Cóndor de Viedma y el Puerto de San Antonio Este , donde se registra una alta actividad de pesca recreativa.

Las especies amenazadas son tiburones costeros de gran tamaño, que no podrán ser pescados ni sacrificados por la prohibición establecida en la Ley Provincial 5706 que regula la pesca marítima y ordena la devolución obligatoria. Se trata de las especies cazón, gatopardo, tiburón azul, bacota, tiburón martillo y escalandrún.

Esta ley busca proteger las especies marítimas amenazadas y exige que, ante la captura accidental de alguna de estas especies en pesca deportiva, los ejemplares sean liberados inmediatamente en el mar.

el condor La cartelería instalada advierte sobre seis especies de tiburones y la prohibición de pesca de estos ejemplares.

Desde WCS Argentina adelantaron que la señalización continuará ampliándose a otros sectores del Golfo San Matías, como La Ensenada y nuevos puntos del Puerto de San Antonio Este. Además, destacaron la buena recepción de los pescadores, que muestran interés en sumarse a las acciones de conservación.

Cuáles son los carteles que advierten sobre las especies en peligro

La cartelería explica datos claves para identificar cada especie en peligro, con el detalle de su tamaño máximo, la edad de madurez sexual, la cantidad de crías y el nivel de amenaza. El objetivo es crear conciencia tanto en pescadores experimentados como en visitantes y curiosos de la pesca deportiva.

tiburon Una de las especies en peligro de extinción es el tiburón martillo.

En el Mar Argentino habitan y migran más de 50 especies de tiburones, muchas de las cuales se encuentran en riesgo por la presión de la pesca comercial y deportiva. Se trata de animales de crecimiento lento, reproducción baja y pocas posibilidades de fecundidad, lo que provoca dificultades en la recuperación de sus poblaciones.

Un ejemplo de ello es el tiburón bacota, que requiere alcanzar dos metros de largo y cerca de 20 años de vida para poder reproducirse. Estas especies tienen entre 7 y 24 crías cada dos años, colocando a su especie muy por debajo de la reproducción de otras especies marinas.

1765924309948-pesca-deportiva-las-grutas Río Negro fue la segunda provincia en regular la pesca deportiva.

Río Negro, entre las primeras provincias en regular la pesca deportiva

Ante el aumento de la pesca deportiva de tiburones en los últimos años, Río Negro se convirtió en la segunda provincia del país, después de Buenos Aires, en sancionar una ley específica para regular esta práctica. El objetivo es preservar las especies en peligro y establecer multas para quienes no respeten esta normativa.

“La cartelería busca explicar por qué los tiburones son tan vulnerables y la importancia de cuidarlos. Aunque la pesca deportiva tenga menor impacto que la comercial, la concientización es clave”, explicó Juan Martín Cuevas, coordinador de conservación de rayas y tiburones de WCS Argentina.