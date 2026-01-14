Ola gigante en el mar, ¿puede darse también en Las Grutas?

El jefe de los guardavidas de la playa rionegrina habló sobre el fenómeno que provocó una tragedia en la costa. Aconseja a los turistas y reniega del viento.

Ante el alerta climático por fuertes vientos y el reciente antecedente de la ola gigante mortal que causó estragos en el partido de la Costa, en Las Grutas toman recaudos , al tiempo que se percibe una tensa calma en las playas de uno de los principales destino turísticos de Río Negro.

En ese contexto, para no alarmar en vano y preservar la cautela que amerita la situación, LM Cipolletti consultó a un especialista: nada menos que Mauro Scalesa , el jefe de los guardavidas con más de 30 años de trayectoria rescatando turistas, salvando vidas y preservando la seguridad en la playa.

En primer lugar, el oriundo de San Antonio Oeste expresó que este miércoles “hay una alerta de vientos y estamos atentos; el pronóstico me indica que a las 19 tendríamos algunas lluvias ”.

playa las grutas (1) Miles de turistas copan Las Grutas. El coordinador de guardavidas advierte de los cuidados que deben tener.

A nivel prevención y consciente de las complicaciones que representa un clima tan hostil, Scalesa indicó que “si hay viento, lo primero que tenemos que tener cuidado es que no vuelen cosas de arriba de los acantilados, porque el viento modifica el estado del mar siempre, se nos pone difícil dentro del agua también. Si es viento norte, las colchonetas que flotan, los kayak, lo que utilizan los niños, todo eso lo lleva para adentro…”, explicó.

Lamentó que este año “está muy ventoso” y reconoció que la chance de las mareas extraordinarias siempre está presente. Y aportó un dato inquietante sobre los inconvenientes adicionales que podría causar un fenómeno excepcional como el que se precipitó en 2008, similar -salvando distancias- al que por estos días conmovió al país y dejó un muerto y varios heridos en la zona de Mar del Plata.

“Estamos alertas porque Las Grutas no te deja margen de arena y de playa, cuando el mar está en pleamar -marea alta- hay que evacuar antes, tratar de apelar al pronóstico más acertado y adelantarse... Tenemos escaleras de muchos metros para evacuar miles de personas entre la sexta bajada, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera. La primera y cuarta son las más complejas. Nosotros tuvimos un fenómeno similar en el 2008, una ola gigante y en los últimos años algunas situaciones inquietantes pero no más que eso. Después, a diferencia del Partido de la Costa, estamos en un golfo que resguarda mucho más. ¿Si hay psicosis entre los turistas? Pasa que muchos desconectan y ni miran la tele, quizá por las redes sociales se enteran, pero tranqui”, aclaró bajándole un poco el perfil y la espuma a uno de los temas del momento.

Mauro Scalesa coordinador de guardavidas, Las Grutas El guardavidas Mauro Scalesa, avalado por 30 años de trayectoria en las playas de Las Grutas y San Antonio.

Las estadísticas, el enorme despliegue de personal y su propia postura igual dejan en claro que nadie puede subestimar la situación. “Nosotros tenemos un total 65 de guardavidas, entre el mar y las 3 colonias de vacaciones, en Las Grutas y San Antonio, cumplimos horarios rotativos, hay dos turnos y la cobertura es de 10 a 20. Por las condiciones del clima y viento, tuvimos muchos rescates, mucho trabajo en lo que va de la temporada”, reveló el referente de los guardavidas.

Seguidamente aseguró que la cantidad de veraneantes en Las Grutas es “similar a la del año pasado” y precisó que “hay 15 playas”, de las cuáles las más populares son “la tercera bajada, Piedras Coloradas, Puntas Perdices en San Antonio Este y Punta Verde, en San Antonio Oeste”.

Por último, una recomendación a los turistas: “Lo principal, el mensaje para Las Grutas es que no se resguarden debajo de los acantilados porque todos los días hay derrumbes. Y pese a la cartelería igual lo siguen haciendo… Por otro lado, que se cuiden del sol y que traigan mucha plata -risas-“.

Una crítica constructiva a las fiestas en el mar

“Son fiestas que hace uno de los paradores para los adolescentes, evidentemente es algo divertido para los chicos, pero ojo que eso trae acarreado inconvenientes, espacios que ocupan y alguna suciedad”, cuestionó este defensor de la naturaleza, del mar y guardián de los turistas.