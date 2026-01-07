Piñas y escándalos entre dueños de perros en playas de Las Grutas reabre el debate: "¿Hasta cuándo?"

Video. Un lugareño compartió una acalorada discusión entre los propietarios de perritos tras sangrientas batallas y reclamó mayor control. ¿Qué opinás?

Una muchacha, con tonada de otra provincia, discutió fuerte con el dueño de otro perro que se peleo con el suyo. Captura de imagen.

Arde Las Grutas y no solamente por la elevada temperatura sino también por las acaloradas y reiteradas discusiones, que muchas veces terminan en golpes de puños, entre los propietarios de perros que se trenzan en el mar . Esta situación reabre el debate sobre “¿mascotas sí? o ¿mascotas no? en la playa.

El usuario Fabio Grutas compartió en su cuenta de Facebook el video de un nuevo enfrentamiento entre turistas tras el feroz y sangriento cruce de sus mascotas, que dejó a los pichos con evidentes secuelas: heridas y signos de dolor.

“ No te hago lío porque estoy de vacaciones , por eso lo traigo, pero ese perro tiene que ir con bozal ”, le recrimina una joven a otro, mientras sostiene a un perro con su mano y su acompañante muestra las supuestas lesiones que sufrió otra de sus mascotas, un simpático salchicha.

Las Grutas pelea entre perros reaviva el debate de las mascotas en la playa

“Es que ningún perro tiene que estar en la playa”, se escucha decir a un vecino que por allí pasaba e hizo las veces de mediador.

“Estoy en la calle, no en la playa”, se defiende la muchacha.

“Bueno, pero este perro mordió a otros perritos y la gente está peleando por eso”, asegura su interlocutor y las imágenes apuntaron al perro mayor, cuyo dueño estaba sentado en el muro blanco y ondulado de la costanera.

“Esto está pasando todos los días acá, no sé cuando se van a poner las pilas y a empezar a cobrar multas para que no dejen subir a nadie, ahí están se agarran a piñas por esa boludez”, culminó el autor del video. Para reflexionar...

perros mar Los perros ganan terreno en el mar y crece la polémica. Foto ilustrativa.

Una pena que las vacaciones, que deberían ser tranquilas y para el descanso, se vean opacadas y llenen de furia y tensión por esta problemática a resolver urgente.

Qué dice la reglamentación sobre las mascotas en la playa

La presencia de perros en la playa es una polémica recurrente en Las Grutas. En efecto, ir con mascotas está prohibido, pero son muchos los veraneantes que igual bajan con mascotas. Para evitar conflictos y ser "amigables" con los animales, en Las Grutas eligieron una bajada y allí será libre la presencia de perros.

Algunos las mantienen atadas a la sombrilla, mientras que otros les dan libertad para correr. Sea porque se escapan o por sus ladridos, las quejas por los perros en la playa son moneda corriente del verano.

Para el verano pasado, 2025, a través de la Ordenanza Nº 7.372, el Municipio de San Antonio Oeste definió un espacio abierto a los veraneantes con perros. La Bajada “La Rinconada” será el espacio destinado para la Playa Amigable y poder concurrir con mascotas, ya que cuenta con las condiciones necesarias para que sea un espacio amigable para residentes, turistas, mascotas y el medio ambiente.

perros-playa-las-grutas.jpg

En la ordenanza se contempló que "es importante destacar que; los propietarios, poseedores, tenedores o paseadores de perros que transiten o permanezcan en esta playa están obligados a recoger las deyecciones de los animales. Como así también, los animales que circulen por dicho sector deberán estar identificados (con chapa identificadora, etc.) y circular con collar y correa".

Desde el Municipio plantearon que se hace "hincapié en las cuestiones que se deben tener en cuenta ya que es primordial disfrutar las vacaciones en nuestro destino en familia, apelando a una convivencia responsable".

La Rinconada fue una de las primeras playas alejadas del bullicio del centro de Las Grutas que fue ganando adeptos. Está ubicada al norte del balneario, a unos 1400 metros de la Bajada Cero, donde comienzan las bajadas históricas y más concurridas. Silenciosa e íntima, es una de las preferidas de quienes escapan al bullicio de las multitudes.