Tiene 14 años, pega afiches y se ofrece a pasear perros en Cipolletti con el sueño de viajar a conocer al Papa

Ramiro no se llevó materias y recalca su sentido de la responsabilidad. El menor de 10 hermanos sueña con ser veterinario: "Ya conseguí una posible clienta".

Ramiro es el menor de 10 hermanos en una familia a la que, por lo numerosa, todo le cuesta el doble. Le encantan los animales y en un futuro sueña con ser veterinario . Por lo pronto, a los 14 años , este joven se ofrece para pasear perros en Cipolletti para recaudar fondos y poder cumplir su sueño de viajar con el grupo de la iglesia a conocer al mismísimo Papa .

En una admirable iniciativa que sorprendió incluso a sus seres queridos Ramiro confeccionó un par de afiches , en complicidad con su hermana Ana y los pegó en las plazas céntricas de nuestra ciudad en una estrategia para captar clientes.

Allí cuenta sin entrar en detalles sus necesidades económicas y se promociona como una persona responsable , con conocimientos sobre los cuidados que requieren las mascotas, al tiempo que promete y garantiza tratarlos con amor . Y hasta aconseja a los vecinos que tienen perritos qué cosas deben evitar.

image - 2025-12-19T195236.113 Ramiro se tiene fe para conseguir clientela y pasear sus perros. Antonio Spagnuolo

“Perro paseado: perro feliz... Tengo 14 años, me llamo Ramiro y necesito trabajo (la plata) para un emprendimiento. Tengo experiencia paseando perros (sé bastante del tema), soy confiable, peleo por los derechos del animal y tengo un pastor belga hembra (¡tengo experiencia!)" expresa el anuncio.

"Respeto el tiempo de cada parada (al baño y a oler) de su perro/a, siempre voy a llevar agua para que tome su perro/a. No castigo si tiran de la correa o si ladran y si usted lo hace no lo haga más. Así no aprenden, solo aprenden que eso no le gusta y vas a perder su confianza y respeto. No todo el tiempo vamos a caminar, nos sentamos un ratito a la mitad del paseo para tomar agua y que descansen antes de volver”, señala el texto que pegó en las paradas de colectivos y postes de luz.

afiche de Ramiro

“Los días y los parques por donde quieren que los pasee lo organizamos por privado: 299-5557543”, amplía su llamativo mensaje.

La palabra de Ramirito

Ya en declaraciones a LM Cipolletti, el adolescente indicó: “Yo estoy buscando un trabajo para conseguir plata para un viaje que tenemos con la iglesia, la Parroquia Nuestra Señora de Luján. Se me ocurrió pegarlos en las plazas para que tengan mayor visibilidad. Esta tarea es lo que me sale más fácil, me gustan los perros cuando termine el secundario voy a buscarme un trabajo para poder irme a estudiar veterinaria a Choele Choel”.

“Iría a pasearlos por la Fernández Oro, un espacio más tranquilo, más verde, más orden… En la plaza San Martín y de la Familia hay más autos, más ruidos… Por ahora tengo una posible clienta pero hace poco arranque con todo. Me preguntan cuando puedo, se copan”, celebró. En cada palabra demuestra madurez y ganas de lograr su meta.

Ramiro pasea perros (1) Un chico muy aplicado que sueña con un viaje especial. Antonio Spagnuolo

En cuanto a precios, anticipó: “Estoy cobrando entre 4 y 5 mil pesos la hora el perro chico y 6 mil el grande. Depende también el comportamiento de las mascotas”.

Qué dijo su mamá

Verónica, la mamá de Ramiro, contó cómo surgió la movida del pibe que tanto asombro genera: “La semana pasada después de terminar las clases y no llevarse materias, nos sorprendió con esta propuesta de querer empezar a pasear perros. El quiere ir a la Jornada Mundial de la Juventud, es un encuentro con el Papa que se hace cada dos años. En 2027 tendrá lugar en Seúl y mi hijo quiere conocer a León XIV. Es un deseo al que lo acompañamos, pero naturalmente se trata de un viaje muy caro”.

“El quiere ser parte de este trabajo y se le ocurrió ser paseador de perros ya que le encantan y sabe cómo hacerlo. Como experiencia va a ser muy buena. También para crecer en responsabilidades y esfuerzos. Le ponemos toda la confianza de que será responsable y obvio que, como padres y adultos, estaremos muy atentos a todo y le recalcamos que si lo hace, disfrute y no lo tome como una carga ya que no deja de ser chico”.

Ramiro la pelea a cara de perro para cumplir su sueño de conocer al Papa.