Veterinarios se reunieron en Cipolletti para compartir conocimientos y estrechar vínculos profesionales

Profesionales de Río Negro, Neuquén y La Pampa participaron en el primer October Vet. Hubo conferencias sobre la salud de mascotas y cerraron con una cena y fiesta.

Médicos veterinarios de toda la región se reunieron en este sábado en la sede del Club de Leones de Cipolletti convocados por el “October Vet” , un encuentro destinado a compartir conocimientos, nuevas prácticas y experiencias de la profesión en el tratamiento de mascotas, y también para favorecer la interrelación personal con un momento recreativo.

La iniciativa fue organizada por los colegios veterinarios de Río Negro y de Neuquén, con el acompañamiento de los gobiernos de ambas provincias, el municipio de Cipolletti que lo declaró de interés y empresas vinculadas a la temática animal.

Hubo un nutrido programa de disertaciones, a cargo de los propios especialistas de la región, que apuntaron a la salud de perros y gatos y los tratamientos para las distintas dolencias.

Encuentro veterinarios

“Estamos muy conformes con el resultado del encuentro, hubo una gran respuesta. Vinieron colegas de distintas localidades de nuestra zona y también de La Pampa. Más de 120 participantes”, destacó con entusiasmo Sergio Gómez, uno de los inspiradores de la capacitación junto a Miguel Burboa.

Gómez sostuvo que el éxito de la convocatoria los alienta a pensar en una segunda edición y hasta instalarlo en la agenda como un acontecimiento con fecha fija.

“Queríamos generar un espacio para vincularnos entre profesionales y debatir sobre los avances académicos y la nueva tecnología que tenemos a disposición”, resaltó el veterinario, y puso como ejemplo el auspicio de Kit Vet, una empresa con gran prestigio que se dedica a la fabricación y comercialización de equipamiento e insumos veterinarios en el país.

Pero además subrayó que buscaban estrechar lazos de camaradería e incorporar a los futuros profesionales, y de hecho entre los asistentes hubo varios alumnos de la carrera de veterinaria que la Universidad Nacional de Río Negro dicta en su sede de Choele Choel.

Encuentro veterinarios 2

En cuanto a las conferencias, Rodrigo De Arregui, abordó el “reconocimiento de un ligamento cruzado roto”; Marcelo Álvarez, habló sobre neurología prácticas; Sergio Gómez acerca del perito forense; Luciano D`Amico, se refirió al “mito del ojo grande y el ojo chico”; Ruth Biscayart sobre citología en la clínica diaria; Miguel Burboa sobre cesarea de Bulldog;Belén Diez, edema de pulmón y Valeria De Marco, se explayó sobre la nutrición en la clínica diaria

Después del ciclo de charlas, realizado en el auditorio del primer piso del edicio del Club de Leones, los médicos de animales compartieron una cena con shows artísticos que coronó el acercamiento que los ideólogos de la reunión planeaban.

Como toque distintivo tuvieron el respaldo de una productora de cerveza, por lo que la cita emuló al tradicional Oktoberfest que se conmemora origilamente en Alemania, pero que se replica en muchos lugares del país y el mundo.

La propuesta también tuvo un costado solidario, porque gestionaron la donación de dos sillas de ruedas nuevas que fueron entregadas al Club de Leones que las cederá al Banco de Leche del hospital " Dr. Pedro Moguillansky",

Declarado de Interés Municipal

El Concejo Deliberante de Cipolletti declaró de Interés Municipal al Octover Vet. “Es muy importante para la región al tratarse del primer encuentro veterinario patagónico, impulsado de manera conjunta por los Colegios de Veterinarios de Río Negro y Neuquén”, resaltó la propuesta parlamentaria.

Agregó que su objetivo principal es “compartir conocimientos, fortalecer vínculos profesionales y fomentar el trabajo conjunto entre colegas, en beneficio directo de la salud y el bienestar animal, y, por ende, de la comunidad”, por lo que valoraron que el encuentro “genera un impacto social directo” para Cipolletti.

El proyecto, aprobado por unanimidad, ponderó que “este tipo de iniciativas deben ser reconocidas, promovidas y acompañadas, ya que contribuyen al desarrollo profesional, científico y humano de nuestra comunidad”.