Más de 700 habilitaciones comerciales emitidas este año en Cipolletti

Desde Secretaría de Fiscalización explicaron que el crecimiento tiene con ver con diferentes medidas para alentar a los emprendedores.

En Cipolletti se registra un sostenido crecimiento comercial y ello se traduce en nuevas habilitaciones.

El incremento de las solicitudes y emisión de habilitaciones comerciales durante el presente año continúa posicionando a Cipolletti como una localidad elegida para emprender e invertir. Desde enero al actual mes de octubre, el municipio entregó 718 habilitaciones comerciales nuevas y hay 450 más en trámite.

A través de la Secretaría de Fiscalización se indicó que el crecimiento sostenido de la emisión de habilitaciones tiene que ver con diferentes medidas implementadas por el municipio para alentar la apuesta comercial en la ciudad.

Como la eximición de tasas municipales por 12 meses para nuevos comercios. Desde el mes de mayo del presente año cuándo fue aprobado el proyecto del Ejecutivo en el Concejo Deliberante para la modificación del art. 127 Código Tributario Municipal, en el Inc. F. A, se exime de tasas municipales de seguridad e higiene a comercios recién habilitados, por un período de un año (12 meses).

Comercios en Cipolletti. Cada vez son más los comercios que abren en Cipolletti.

Con la implementación de esta modificación del Código Tributario se busca seguir atrayendo y alentando la inversión privada en Cipolletti. Una decisión del gobierno municipal que busca acompañar el desarrollo de la economía local y el crecimiento de la ciudad.

Agilidad en los trámites de habilitación

En la Muni entienden, a su vez, que la demanda de las nuevas habilitaciones comerciales en la ciudad está relacionada también con la aceleración de los tiempos en las entregas de las habilitaciones comerciales, respecto a años anteriores.

"Se continúa trabajando en modernizar aún más el procedimiento para obtener la habilitación comercial, pudiendo brindar mejor atención y más rápida", explican.

En ese escenario alentador, el secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga, adelantó que "en los próximos días habrá importantes novedades con respecto a la agilización de trámites para la habilitación comercial. Estamos trabajando en la implementación de un nuevo sistema de carga de documentación para la habilitación y emisión de habilitaciones comerciales, 100% on line. Lo cual generará mayor comodidad para los comerciantes a la hora de realizar el trámite, permitiendo completar el proceso en mucho menos tiempo que con los métodos tradicionales. Además de acceder desde cualquier lugar y dispositivo, y mayor brindando mayor transparencia en la gestión".

Desarrollo comercial en zona centro y barrios de la ciudad

A través de la Dirección de Comercio se informó que los nuevos comercios no solo se radican en la zona céntrica de la ciudad, sino también en los barrios más alejados, como: Balsa Las Perlas, Distrito Vecinal Noreste (barrio Patagonia), Juventud y Desarrollo, y Nuevo Ferri.

Los rubros mayormente elegidos son:

1°: Venta de indumentaria (tiendas)

2°: Minishopping, Despensas, kioscos

3° Actividades industriales relacionadas a la actividad hidrocarburífera

Cipolletti crece de la mano de la inversión privada, y a través del acompañamiento del gobierno municipal que busca acompañar el desarrollo de la economía local.

Pasos a seguir para abrir un local comercial en Cipolletti

El primer paso que se debe realizar previamente a realizar la apertura de un comercio es iniciar el expediente de factibilidad de uso. El mismo se gestiona en la Mesa de Entrada de la delegación municipal de calle Brentana 571, o en la delegación de calle Villegas e Yrigoyen.

Una vez obtenida la factibilidad de uso aprobada, se deberá iniciar expediente por habilitación comercial en Brentana 571, donde deberá adjuntar la siguiente documentación:

- Factibilidad de uso y certificación domiciliaria

- Contrato social o copia de DNI del titular

- Constancias de inscripción en AFIP, ingresos brutos o convenio multilateral.

- Título de propiedad, contrato de locación, o comodato sellado por Rentas.

- Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva.

- 1 Libro de Actas.

Cabe aclarar que la documentación a presentar debe estar a nombre del titular del trámite y la misma puede variar dependiendo la actividad a desarrollarse y las dimensiones del establecimiento.

Además, resaltar que el primer paso que se debe realizar es iniciar el expediente de factibilidad de uso, antes de alquilar el espacio y antes de solicitar la apertura comercial.

Para más información y/o consultas la Dirección de Comercio está ubicada en la delegación municipal de Brentana 571, teléfonos de contacto: 299-4242941 (Coordinación) 299-4242938 (Dirección), 449-4900 Interno 1113; o bien por correo electrónico: [email protected]. Horario de atención de lunes a viernes de 7.30 a 13.30.