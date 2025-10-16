Llegará la solución provisoria para el agua en Las Perlas

Vecinos y funcionarios recorrieron el sistema de agua en Balsa Las Perlas y definieron obras inmediatas para solucionar la falta del servicio.

El Municipio recorrió Balsa Las Perlas y prometió mejoras en el servicio eléctrico de bombas de agua.

Tras días de reclamos y movilizaciones por la falta de agua potable, los vecinos de Balsa Las Perlas lograron que el Municipio de Cipolletti se hiciera presente nuevamente en el barrio. Luego de la reunión mantenida con el intendente Rodrigo Buteler y el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra , este último volvió al lugar para recorrer junto a personal técnico y vecinos las líneas de distribución y las bombas afectadas, en busca de una solución inmediata a los problemas eléctricos que dejaron fuera de servicio al sistema de provisión.

El secretario explicó a LM Cipolletti que la visita formó parte del compromiso asumido con los vecinos el día anterior. “Nos reunimos con ellos a las 8 de la mañana, tal como habíamos quedado con el intendente. Salimos a recorrer toda la infraestructura de entrega de agua junto con personas de Servicios Públicos y unos 20 vecinos . Estuvimos hasta las 14.30, revisando las bombas, las cañerías y acordando algunas obras”, detalló Dijkstra .

Según el funcionario, parte de lo observado en el recorrido derivó en una nueva reunión con el área de Obras Públicas municipal, a fin de evaluar la factibilidad técnica y eléctrica del plan de recambio de bombas propuesto. “ Estamos trabajando en ese esquema, buscando la solución inmediata para poder llevar previsibilidad de agua a los vecinos, como corresponde ”, afirmó.

recorrida balsa las perlas agua (2) Cerca de 20 vecinos acompañaron al Secretario de Gobierno en la recorrida por las bombas de agua que buscarán mejorar con nuevos sistemas eléctricos. Gentileza

Un problema histórico

La falta de agua en Balsa Las Perlas no es nueva. Los reclamos de la comunidad datan de más de dos décadas y, aunque hubo distintas intervenciones municipales, los vecinos aseguran que nunca se abordó el problema de fondo. En mayo de este año ya habían convocado al propio Dijkstra para plantear la necesidad de un sistema de provisión integral y sustentable que permita abastecer a los más de 25 mil habitantes de la localidad.

Balsa Las Perlas, situada a unos 15 kilómetros del centro de Cipolletti, tiene una dinámica urbana creciente y un desarrollo que la asemeja más a una pequeña ciudad que a un barrio. Sin embargo, depende administrativamente del municipio cipoleño, lo que muchas veces genera tensiones por la distancia y la complejidad logística.

Actualmente, el servicio de agua potable depende exclusivamente de bombas impulsadas por el Municipio, que abastecen a los distintos sectores del paraje. Las fallas eléctricas, el desgaste de las instalaciones y la falta de mantenimiento provocan cortes reiterados y prolongados, afectando gravemente la vida cotidiana de los vecinos, a lo que se le suman deterioros en los caños de distribución y constantes pérdidas.

protesta las perlas municipio (1) El martes, los vecinos se movilizaron hasta el Municipio de Cipolletti para solicitar la emergencia hídrica. Gentileza.

Una solución estructural en debate

En este nuevo contexto de diálogo, el secretario de Gobierno confirmó que, además de las medidas de urgencia, el Municipio está trabajando en alternativas a mediano y largo plazo. Una de ellas es la posibilidad de que la empresa estatal Aguas Rionegrinas (ARSA) asuma formalmente el servicio de agua en la localidad, como ocurre en el resto de la provincia.

Más allá de la atención actual, la proyección de parte del Ejecutivo es ver la factibilidad de que ARSA pueda hacerse cargo del suministro. Pero eso requiere un análisis profundo y un presupuesto que hasta el momento no está garantizado por parte de la empresa para este rincón rionegrino.

La transferencia del servicio implicaría una reorganización institucional y técnica, con la necesidad de inversiones millonarias en captación, redes y almacenamiento. Según los vecinos, es la única manera de lograr una provisión estable y segura que acompañe el crecimiento demográfico de Las Perlas, que en los últimos años se multiplicó con nuevas urbanizaciones.

SFP Balsa las Perlas Reunion con vecinos secretario de gobierno de cipolletti (1).JPG En mayo, los vecinos ya se habían reunido en territorio con el funcionario municipal para plantear la problemática. Sebastián Fariña Petersen

El compromiso municipal

Durante la recorrida, el secretario se comprometió a seguir de cerca los trabajos eléctricos en las bombas y a coordinar con Obras Públicas las tareas necesarias para garantizar el restablecimiento del servicio.

Los sectores recorridos incluyeron Costa Esperanza, bomba de las 33 hectáreas y Vista del Valle, entre otros. La mayor inversión, en lo inicial, más allá de lo eléctrico podría darse en una bomba de mayor potencia.

Mientras tanto, las familias continúan dependiendo de la provisión de agua mediante camiones y reservas, una solución precaria que se repite ante cada rotura del sistema.