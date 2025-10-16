Colocarán asfalto sobre un sector clave de Cipolletti: piden circular con precaución

Inició el asfalto en uno de los accesos a Cipolletti, habrá desvíos y tránsito reducido hasta el sábado. ¿Por dónde se realizan los trabajos?

Inicia el asfalto, en una de las etapas de la obra, sobre el acceso a Cipolletti por ruta 65.

Este jueves en Cipolletti se inicia una jornada clave para su infraestructura vial: comenzaron las tareas de colocación de carpeta asfáltica sobre la Ruta Provincial 65 , a la altura del cruce con calle Mosconi , en el marco de la obra de intersecciones canalizadas que promete transformar los accesos a la ciudad y mejorar la seguridad en una de las zonas de mayor tránsito del Alto Valle.

Los trabajos se extenderán hasta el sábado 18 de octubre , con un cronograma que afectará parcialmente la circulación en distintos sectores. Este jueves las tareas se desarrollan entre las 9 y las 16 , mientras que el viernes y sábado continuarán con el avance de la pavimentación y la preparación de las márgenes norte y sur.

Para el sábado 18 , los equipos trabajarán sobre la margen norte de las vías , lo que obligará a interrumpir el tránsito sobre calle Vélez Sarsfield , un punto estratégico que conecta con la avenida Juan Domingo Perón y la zona de ingreso a la ciudad.

Las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con máxima precaución, respetar la cartelería informativa y seguir las indicaciones de los banderilleros. Aunque no se prevé un corte total de la ruta, sí se recomienda transitar a baja velocidad por los sectores intervenidos.

_ruta chica y salto Desde este jueves y hasta el sábado inclusive, habrá desvíos y demoras en el tránsito por obras. Archivo

Caminos alternativos y desvíos temporales

Durante las tareas de asfalto, se dispusieron rutas alternativas para mantener la fluidez del tránsito.

Sentido Oeste-Este: los vehículos podrán utilizar el paso a nivel de calle Huechulafquen, continuar por Vélez Sarsfield y retomar la RP 65 a la altura de calle Perón.

Sentido Este-Oeste: la opción será circular por RP 65 hasta el semáforo de Perón/Salto, doblar hacia Perón, seguir por Vélez Sarsfield y volver a tomar la ruta en Huechulafquen.

Desde la Secretaría de Obras Públicas aclararon además que el nuevo paso a nivel sobre calle Mosconi aún no se encuentra habilitado para la circulación, dado que se están realizando las últimas etapas de nivelación y señalización.

Una obra provincial que avanza a paso firme

El proyecto de intersecciones canalizadas sobre la RP 65 cuenta con una inversión provincial superior a los $1.600 millones, y forma parte de un plan integral de mejora de conectividad y seguridad vial para Cipolletti y su área metropolitana.

La iniciativa apunta a resolver los conflictos de tránsito que se generan en los accesos a la ciudad, especialmente en los cruces ferroviarios, y a optimizar el flujo vehicular en la zona sur y este. Con la construcción de dos derivadores de tránsito y una intersección canalizada en Mosconi, el nuevo esquema permitirá ordenar el ingreso y egreso de vehículos, reducir tiempos de viaje y disminuir riesgos de siniestros.

El intendente Rodrigo Buteler ha destacado que la obra “marca un antes y un después en la conectividad de la ciudad”, y que responde a una visión de planificación estratégica que busca acompañar el crecimiento urbano con infraestructura moderna y segura.

acceso-circunvalacion-obrasjpg.webp La obra de desviador y complementarias, mejorará la circulación y reducirá en 15% los tiempos para los automovilistas. Ilustración

Intervención clave en Circunvalación y Ruta 65

La obra se ejecuta sobre el último tramo de la Ruta Provincial 65, donde se articula con la Circunvalación de Cipolletti y con la Ruta Nacional 22, permitiendo una conexión más fluida hacia Fernández Oro y General Roca.

El proyecto incluye ensanchamiento de calzadas, nuevas alcantarillas, cordones cuneta, banquinas pavimentadas, alumbrado público LED, defensas metálicas, señalización vertical y horizontal, y la readecuación de veredas con criterios de accesibilidad.

La primera intersección será semaforizada con cuatro tiempos: tres carriles hacia el oeste y cuatro hacia el este, incorporando un carril adicional de giro a la izquierda desde calle Salto.

La segunda, ubicada sobre las vías del ferrocarril en Mosconi, será no semaforizada, diseñada para tránsito liviano y con una configuración que prioriza la seguridad peatonal y vehicular.

Una vez finalizadas las obras, el municipio calcula que los tiempos de circulación se reducirán hasta en un 15% para los automovilistas que diariamente transitan por este sector.