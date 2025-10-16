Colocarán asfalto sobre un sector clave de Cipolletti: piden circular con precaución
Inició el asfalto en uno de los accesos a Cipolletti, habrá desvíos y tránsito reducido hasta el sábado. ¿Por dónde se realizan los trabajos?
Este jueves en Cipolletti se inicia una jornada clave para su infraestructura vial: comenzaron las tareas de colocación de carpeta asfáltica sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del cruce con calle Mosconi, en el marco de la obra de intersecciones canalizadas que promete transformar los accesos a la ciudad y mejorar la seguridad en una de las zonas de mayor tránsito del Alto Valle.
Los trabajos se extenderán hasta el sábado 18 de octubre, con un cronograma que afectará parcialmente la circulación en distintos sectores. Este jueves las tareas se desarrollan entre las 9 y las 16, mientras que el viernes y sábado continuarán con el avance de la pavimentación y la preparación de las márgenes norte y sur.
Para el sábado 18, los equipos trabajarán sobre la margen norte de las vías, lo que obligará a interrumpir el tránsito sobre calle Vélez Sarsfield, un punto estratégico que conecta con la avenida Juan Domingo Perón y la zona de ingreso a la ciudad.
Las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con máxima precaución, respetar la cartelería informativa y seguir las indicaciones de los banderilleros. Aunque no se prevé un corte total de la ruta, sí se recomienda transitar a baja velocidad por los sectores intervenidos.
Caminos alternativos y desvíos temporales
Durante las tareas de asfalto, se dispusieron rutas alternativas para mantener la fluidez del tránsito.
Sentido Oeste-Este: los vehículos podrán utilizar el paso a nivel de calle Huechulafquen, continuar por Vélez Sarsfield y retomar la RP 65 a la altura de calle Perón.
Sentido Este-Oeste: la opción será circular por RP 65 hasta el semáforo de Perón/Salto, doblar hacia Perón, seguir por Vélez Sarsfield y volver a tomar la ruta en Huechulafquen.
Desde la Secretaría de Obras Públicas aclararon además que el nuevo paso a nivel sobre calle Mosconi aún no se encuentra habilitado para la circulación, dado que se están realizando las últimas etapas de nivelación y señalización.
Una obra provincial que avanza a paso firme
El proyecto de intersecciones canalizadas sobre la RP 65 cuenta con una inversión provincial superior a los $1.600 millones, y forma parte de un plan integral de mejora de conectividad y seguridad vial para Cipolletti y su área metropolitana.
La iniciativa apunta a resolver los conflictos de tránsito que se generan en los accesos a la ciudad, especialmente en los cruces ferroviarios, y a optimizar el flujo vehicular en la zona sur y este. Con la construcción de dos derivadores de tránsito y una intersección canalizada en Mosconi, el nuevo esquema permitirá ordenar el ingreso y egreso de vehículos, reducir tiempos de viaje y disminuir riesgos de siniestros.
El intendente Rodrigo Buteler ha destacado que la obra “marca un antes y un después en la conectividad de la ciudad”, y que responde a una visión de planificación estratégica que busca acompañar el crecimiento urbano con infraestructura moderna y segura.
Intervención clave en Circunvalación y Ruta 65
La obra se ejecuta sobre el último tramo de la Ruta Provincial 65, donde se articula con la Circunvalación de Cipolletti y con la Ruta Nacional 22, permitiendo una conexión más fluida hacia Fernández Oro y General Roca.
El proyecto incluye ensanchamiento de calzadas, nuevas alcantarillas, cordones cuneta, banquinas pavimentadas, alumbrado público LED, defensas metálicas, señalización vertical y horizontal, y la readecuación de veredas con criterios de accesibilidad.
La primera intersección será semaforizada con cuatro tiempos: tres carriles hacia el oeste y cuatro hacia el este, incorporando un carril adicional de giro a la izquierda desde calle Salto.
La segunda, ubicada sobre las vías del ferrocarril en Mosconi, será no semaforizada, diseñada para tránsito liviano y con una configuración que prioriza la seguridad peatonal y vehicular.
Una vez finalizadas las obras, el municipio calcula que los tiempos de circulación se reducirán hasta en un 15% para los automovilistas que diariamente transitan por este sector.
