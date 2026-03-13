Agenda completa: qué hacer este fin de semana en Cipolletti

La ciudad tendrá un fin de semana cargado de propuestas para todos los gustos. Teatro, música, ferias, cine y cultura pop, son las alternativas para agendar.

Las propuestas teatrales y culturales, son las opciones para el fin de semana en Cipolletti.

Un nuevo fin de semana de marzo llega con una agenda cargada de propuestas culturales, ferias, espectáculos y actividades para todas las edades en Cipolletti . Teatro de primer nivel, música en vivo, convenciones de cultura pop, cine y ferias de emprendedores forman parte de una programación que se desplegará entre el viernes 13 y el domingo 15 en distintos espacios de la ciudad.

La oferta combina eventos pagos y gratuitos, con alternativas tanto para disfrutar en familia como para quienes buscan espectáculos artísticos o actividades recreativas.

La agenda cultural del viernes tendrá como gran protagonista al teatro nacional con la llegada de “Habitación Macbeth” , una de las obras más premiadas de la escena argentina contemporánea. La función se realizará a las 21 horas en el Complejo Cultural Cipolletti , con entradas a $40 mil.

La propuesta es una adaptación del clásico de William Shakespeare interpretada y dirigida por Pompeyo Audivert, quien lleva adelante un desafío escénico singular: un actor que encarna a todos los personajes de la obra.

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Desde su estreno en 2021, la obra superó las 400 funciones y los 250 mil espectadores, consolidándose como uno de los espectáculos teatrales más destacados de los últimos años.

La puesta explora la tragedia de Macbeth desde una mirada poética y filosófica, donde el cuerpo del actor funciona como un espacio habitado por múltiples personajes y energías dramáticas. La obra se caracteriza por su intensidad interpretativa y una atmósfera sonora original compuesta por Claudio Peña.

Para quienes prefieran una salida al cine, el fin de semana también ofrece opciones en la pantalla grande. Este viernes se proyectará:

“Parque Lezama” (18)

(18) “Scream 7” (20:30)

La primera es una adaptación cinematográfica de la reconocida obra teatral de Herb Gardner, mientras que la segunda trae una nueva entrega de la clásica saga de terror protagonizada por el asesino Ghostface.

La Delio Valdéz Fiesta de la Confluencia La Delio Valdez se presenta este sábado en Cipolletti. Anahí Cardena

Sábado 14: música, teatro y cultura pop

El sábado se perfila como la jornada con mayor cantidad de actividades, con propuestas que van desde el teatro independiente hasta grandes shows musicales y eventos masivos.

Uno de los espectáculos más esperados será la presentación de La Delio Valdez, que llegará al Círculo Italiano a las 21 horas con su gira “El Desvelo”. La popular orquesta de cumbia promete una noche de baile y fiesta para el público del Alto Valle. Las entradas tienen un valor de $50 mil.

Cartelera

También a las 21 horas habrá dos propuestas teatrales:

“Leterno” en La Caja Mágica Teatro

en “Invisible”, el unipersonal del escritor Juan Solá, en La Casa de la Bodega

“Leterno ” es una obra humorística para toda la familia que combina fantasía y narrativa teatral para contar la historia de Torino San Vereno y su búsqueda por concretar sus sueños. Las entradas cuestan $15 mil en efectivo y $20 mil con otros medios de pago.

En tanto, “ Invisible ” propone un recorrido introspectivo y poético sobre los límites entre la realidad y la ficción, abordando emociones profundas y conflictos humanos. Entrada $30 mil.

Animacom Una nueva edición del Animacom este sábado y domingo en la ciudad. Archivo

Animacom: cultura geek y cosplay

Durante el sábado y domingo también se desarrollará la 13° edición de Animacom, una convención dedicada al mundo del anime, los videojuegos, el cómic y la cultura pop.

El evento se realizará de 15 a 21 horas en el Complejo Deportivo Municipal (ex Corpofrut). Entre las actividades se destacan: concursos de cosplay, torneos de videojuegos, competencias de dibujo y baile, talleres de japonés y robótica, exhibiciones de artes marciales, zona gamer y shows en vivo.

También habrá stands de emprendedores de todo el país, gastronomía temática y un show musical del artista Metal Warrior.

La entrada tiene un valor de $4.000, y lo recaudado será destinado a la compra de equipamiento deportivo para el complejo municipal.

Feria Cipolletti La clásica feria se traslada a la Plaza San Martín. Gentileza

Domingo 15: feria, música y actividades al aire libre

El domingo la actividad se trasladará principalmente a los espacios públicos con una nueva edición de la Feria de la Economía Social.

La propuesta se realizará de 18 a 22 en la plaza San Martín y reunirá a más de 70 emprendedores, artesanos y carros gastronómicos. Los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos, entre ellos: alimentos caseros, textiles, artesanías, plantas y cosmética natural.

Además, el escenario principal ofrecerá una programación artística para toda la familia:

18: apertura con poema de la escritora Mabel Pereyra

apertura con poema de la escritora Mabel Pereyra 18:30: clase de Zumba con Lorena Rodríguez

clase de Zumba con Lorena Rodríguez 19:30: espectáculo musical de Dale en la Tecla

espectáculo musical de Dale en la Tecla 20:30: show de La Legendaria

show de La Legendaria 21:30: presentación de Nomekemé

La jornada se presenta como una oportunidad para recorrer la feria, apoyar a los emprendedores locales y disfrutar de espectáculos gratuitos al aire libre.

Cine para cerrar el fin de semana

El domingo también continuará la programación del cine con dos funciones:

“Hoppers” a las 18 horas , una película familiar que combina aventura y humor.

a las , una película familiar que combina aventura y humor. “Parque Lezama” a las 20:30, dentro del ciclo de cine INCAA.

Entre espectáculos teatrales de nivel nacional, shows musicales, convenciones de cultura pop, cine y ferias de emprendedores, Cipolletti ofrece una agenda diversa para disfrutar durante todo el fin de semana.