Robo en la fábrica de hielo: el misterio detrás de la camioneta que se utilizó en el hecho

Dos temibles delincuentes de la región fueron detenidos tras el frustrado golpe. El detalle de último momento que provoca un giro en la investigación.

La camioneta que fue utilizada en el robo frustrado.

Estuvieron cerca de que el audaz golpe sea perfecto pero la policía frustró, en parte, el ambicioso plan delictivo. Ya dos de ellos fueron detenidos y mientras otros dos siguen prófugos, van surgiendo nuevos detalles que tienden a esclarecer el resonante hecho.

La camioneta Fiat Strada que usaron los ladrones para irrumpir en la fábrica de hielo de Stefenelli, General Roca, llevaba colocada una patente , pero los datos grabados en los vidrios no coinciden con ese dominio. Esa diferencia apareció tras el secuestro del vehículo y pasó a ser uno de los puntos centrales de la investigación.

Recién en ese cruce surge el dato clave: la camioneta circulaba con la patente AB834LI, pero los cristales corresponden al dominio AD626WV , que tiene un pedido de secuestro por hurto en Neuquén . A la vez, la patente colocada no presenta irregularidades en los registros oficiales.

Que tenga dos numeraciones distintas es un dato que los investigadores miran de cerca. Es una de las líneas que se sigue cuando aparece la sospecha de un vehículo “mellizo”.

robo roca El impresionante operativo en el que cayó el temible delincuente.

El rodado fue secuestrado tras la persecución posterior al robo, en un operativo que terminó con dos detenidos y otros dos involucrados que lograron escapar. Durante la fuga, la camioneta sufrió daños importantes en la parte frontal al impactar contra un patrullero.

La verificación de chasis y motor será la que termine de definir qué vehículo es realmente el que quedó secuestrado.

Otro dato clave en la camioneta

Otro de los elementos que más llamó la atención de los investigadores apareció dentro de la Fiat Strada en la que escapaban.

Se trata del DVR del sistema de cámaras de seguridad del predio asaltado, un hallazgo que refuerza la hipótesis de que los delincuentes intentaron eliminar pruebas del robo.

robo caja fuerte roca (2) La fuga de los delincuentes provocó una persecución policiales a los tiros que se extendió por 10 kilómetros.

robo caja fuerte roca

Como se recordará el hecho ocurrió el martes por la mañana en una vivienda vinculada a la fábrica de hielo, ubicada sobre calle Los Sauces al 1700.

El operativo terminó con una persecución policial que se extendió hasta el barrio Mosconi, donde uno de los sospechosos fue detenido tras chocar una camioneta policial.

Los malvivientes tenían un objetivo claro: llevarse dos cajas fuertes del lugar. Sin embargo, el rápido aviso a la policía frustró sus planes, obligándolos a abandonar el botín en plena huida.

n ese procedimiento, dos mujeres policías resultaron heridas mientras bloqueaban la fuga, aunque actualmente se encuentran fuera de peligro.

detención chupilca roca

Cuántos detenidos hay por el robo en Stefenelli

Con la captura de Bustamante, ya son tres los detenidos en la causa:

Uno fue atrapado en el lugar del asalto.

Otro cayó tras la persecución en Mosconi.

El tercero es el ahora detenido “Chupilca”, que había logrado escapar inicialmente.

Qué dijeron desde el Gobierno

Tras confirmarse la detención, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó el accionar policial y envió un mensaje contundente en redes sociales:

“En Río Negro hay una decisión clara: el que delinque, no tiene lugar”.

Además, reconoció especialmente a las dos agentes que resultaron heridas durante el operativo. Y finalizó: "Ahora está donde tiene que estar: preso".

Cómo sigue la investigación

La causa continúa en manos de la Justicia, que ahora deberá determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y reconstruir en detalle cómo se planificó el golpe.

El hallazgo del DVR y los antecedentes del principal acusado podrían ser claves para avanzar en la investigación.

El otro detenido que era buscado en la zona

Además de Bustamante, Lucas Emanuel Lozada -38 años-, fue arrestado en las últimas horas en un asalto en el cuál el plan falló. El atraco a la reconocida fábrica de hielo en el barrio Stefenelli derivó la detención del temible hampón.

El 11 de abril escapó, nadie se explica cómo, de la comisaría sexta de Allen. Desde entonces era uno de los delincuentes más buscados de la zona, a raíz de su frondoso prontuario.

En el lugar del choque, la policía logró reducir a Lozada, quien regresará a prisión tras su breve periodo en libertad ilegal, y a otro de los implicados.