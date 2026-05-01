Un joven de 19 años podría ser condenado a cinco años por tres hechos graves

Admitió una serie de ataques registrados en 2025. Fiscalía y defensa consensuaron una condena que abarca desde ingreso ilegal a una vivienda hasta intimidaciones y uso de arma.

Un joven de 19 años podría ser condenado a cinco años de prisión por un seri de hechos violentos cometidos en 2025.

Un joven de 19 años podría recibir una condena de cinco años de prisión tras admitir su responsabilidad en una serie de hechos violentos ocurridos durante 2025 en Cipolletti . El planteo fue presentado de manera conjunta por el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública en una audiencia realizada este viernes en el Foro Penal local.

El fiscal del caso detalló ante el juez los tres legajos que pesan sobre el imputad o, quien permanece detenido con prisión preventiva desde el año pasado. Los expedientes incluyen delitos de violación de domicilio , amenazas calificadas , lesiones graves agravadas y portación ilegal de arma de fuego , en una secuencia de episodios que evidencian una escalada de violencia.

Tres hechos de violencia en el mismo año

El primero de los casos se registró en mayo de 2025, cuando el acusado ingresó junto a otra persona a una vivienda donde se encontraba una pareja con su hija menor de edad. Según la acusación, el ingreso fue sin autorización y estuvo acompañado de amenazas, por lo que se le formularon cargos por violación de domicilio en concurso real con amenazas calificadas, en calidad de autor.

El segundo hecho ocurrió en septiembre del mismo año. En esa oportunidad, el joven habría agredido físicamente a otro hombre, quien sufrió heridas cortantes en distintas partes del cuerpo. La gravedad del ataque derivó en una imputación por lesiones graves calificadas por alevosía y ensañamiento, en carácter de coautor.

El episodio más grave tuvo lugar en noviembre de 2025, en el anfiteatro de la ciudad. Allí, el imputado efectuó un disparo contra otro joven, provocándole heridas en la pierna y en la espalda. Por este hecho fue acusado de lesiones graves calificadas por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con la portación ilegal del arma, ya que no contaba con autorización legal.

Patrullero policial .jpg Los hechos ocurrieron en Cinco Saltos, actualmente el joven se encuentra en prisión preventiva.

Acuerdo de partes y reconocimiento de responsabilidad

Durante la audiencia, el fiscal explicó que la pena de cinco años de prisión fue consensuada con la Defensa Pública. El acuerdo contempla la renuncia a los plazos procesales y la asunción de las costas del proceso por parte del imputado.

Entre los elementos valorados para alcanzar este entendimiento se mencionaron la edad del joven —19 años— y la ausencia de antecedentes penales computables. Asimismo, se informó que todas las víctimas fueron notificadas y prestaron su consentimiento respecto de la pena propuesta.

La defensora oficial no presentó objeciones al acuerdo, mientras que el propio imputado reconoció su responsabilidad en los hechos y manifestó su conformidad con la condena durante la audiencia.

Fiscalia decentralizada Cinco Saltos Todas las partes presentaron conformidad con la resolución del Juez, sin embargo la decisión final será a cargo de un Tribunal Colegiado.

La decisión final, en manos de un tribunal colegiado

El juez interviniente señaló que se encuentran cumplidos los requisitos legales para avanzar con la resolución. Sin embargo, aclaró que, debido a que la pena supera los tres años de prisión, el acuerdo deberá ser revisado por un tribunal colegiado.

En ese marco, indicó que la sentencia definitiva será emitida por escrito en un plazo de cinco días hábiles, una vez que los integrantes del tribunal evalúen la propuesta.

Hasta entonces, el joven continuará detenido bajo prisión preventiva, a la espera de una resolución que pondrá fin a un proceso judicial marcado por una preocupante sucesión de hechos violentos en la ciudad.