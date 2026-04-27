Los vieron por las cámaras y cayeron: tres detenidos por robo en banda tras llevarse una moto

Tres sospechosos fueron detenidos cuando llevaban una moto robada a tiro. Las cámaras fueron clave para ubicarlos.

El operativo se llevó a cabo durante esta madrugada y finalizó con tres detenidos. Foto: Gentileza.

Todo comenzó cerca de las 4 de la madrugada , cuando el Comando 911 alertó sobre tres hombres que trasladaban una motocicleta a pie por calle Cagliero , en dirección a Primera Junta.

A través del sistema de cámaras de seguridad, se pudo establecer rápidamente que el rodado había sido robado minutos antes en la zona.

Con la información en tiempo real, un móvil de la Comisaría 30 logró interceptarlos sobre calle Primera Junta .

En el lugar, los efectivos demoraron a los tres sospechosos y secuestraron una Honda Titan roja y gris, que ya había sido denunciada como sustraída.

Robo en banda y actuación judicial

La Fiscalía de turno dispuso la aprehensión de los tres sujetos por robo en poblado y en banda, una figura agravada por la participación de varias personas. El hecho de inseguridad fue registrado en Viedma.

detenidos

Además, se realizaron las diligencias correspondientes con intervención del Gabinete de Criminalística.

Clave: la tecnología y la rápida respuesta

El rápido accionar policial, junto al monitoreo de cámaras, permitió resolver el caso en cuestión de minutos.

La motocicleta fue recuperada y restituida tras la denuncia, mientras los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

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Circulaba en una moto robada y lo interceptaron en un control en Cipolletti

Otro caso similar se registró la semana pasada en Cipolletti. Un procedimiento policial realizado el jueves por la noche permitió recuperar una moto que tenía pedido de secuestro vigente, en el marco de los operativos preventivos que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad. El hecho se suma a otro operativo exitoso llevado adelante en General Roca, donde la Policía secuestró estupefacientes durante una recorrida en un espacio público.

El caso registrado en Cipolletti ocurrió alrededor de las 22, cuando personal de la Comisaría 45° del barrio Anai Mapu realizaba tareas de prevención sobre calle Río Negro, en el tramo comprendido entre Lamarque y Chichinales. En ese contexto, una dupla policial detectó un motovehículo que circulaba por la zona y procedió a su identificación.

Según informaron fuentes policiales, el rodado resultó ser una motocicleta marca Honda, modelo GLH-150, de color rojo, con dominio A258CEE.

Al consultar los datos en el sistema del Comando Radioeléctrico, los efectivos constataron que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo desde el 25 de febrero de 2026, requerido por la Unidad 26 de Fernández Oro.

El conductor del rodado, un joven de 23 años con domicilio en la localidad de Mainqué, fue identificado en el lugar. De acuerdo a la información oficial, no presentaba requerimientos judiciales pendientes. Sin embargo, ante la situación del motovehículo, se dio intervención inmediata al móvil de la misma unidad policial.