Un auto robado en 2020 fue secuestrado en un control de Allen

Dos procedimientos policiales permitieron detener a un hombre por hurto y demorar a otro con un auto robado. Recuperaron mercadería y el vehículo.

Dos operativos desplegados en las últimas horas en Allen dejaron como saldo un hombre detenido por un hurto en un comercio y otro demorado tras detectarse que circulaba en un vehículo con pedido de secuestro vigente . Los procedimientos se desarrollaron en distintos sectores de la ciudad.

Los hechos estuvieron a cargo de personal de la Unidad Regional II, con participación de efectivos de la Comisaría 33° y la Subcomisaría 56°, en el marco de tareas de seguridad que buscan reforzar el control en la vía pública.

El primero de los episodios tuvo lugar durante la tarde del miércoles, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre un robo en un comercio ubicado en la intersección de calles Pellegrini y Chiclana. Según se informó, un hombre ingresó al local y sustrajo bebidas alcohólicas para luego darse a la fuga a pie.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 33° se entrevistaron con la propietaria del comercio, quien brindó detalles del hecho y describió al sospechoso. De acuerdo a su relato, el individuo tomó dos botellas y escapó en dirección sur, atravesando la zona de la pasarela del canal grande.

Demorado Allen Policia (1) El hombre de 28 años fue demorado por hurtar mercadería de un comercio.

Con esa información, se activó un operativo de rastrillaje en las inmediaciones y se difundieron las características del sospechoso a través de la red policial. La respuesta fue inmediata: minutos después, el hombre fue localizado en cercanías de calles Campetella y Pellegrini.

Durante el procedimiento, los uniformados realizaron un cacheo de seguridad que permitió constatar que el sospechoso aún tenía en su poder los elementos sustraídos. Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y al secuestro de la mercadería.

El caso quedó en manos de la Fiscalía descentralizada de Allen, que dispuso la detención del hombre, de 28 años, en el marco de una causa por hurto. Además, se ordenó la restitución de las bebidas a la comerciante damnificada. En el lugar también intervino el Gabinete de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes.

policía allen Los procedimientos policiales se llevaron adelante ante los llamados del 911 y coordinación con otras dependencias.

Recuperan un auto robado en un control preventivo

En paralelo, otro procedimiento tuvo lugar en el barrio La Costa, donde un control policial derivó en el recupero de un vehículo que tenía pedido de secuestro vigente por una causa de robo.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Brigada Rural, en conjunto con efectivos de la Unidad Regional II, sobre calle Jacobo Retamal, en la intersección con Rural 11 y calle Güemes. Allí, los uniformados interceptaron un automóvil Fiat Uno para su identificación.

Al verificar los datos en el sistema policial, se constató que el rodado registraba un pedido de secuestro emitido por la Comisaría 6°, en el marco de una causa por robo iniciada en el año 2020.

Ante esta situación, el conductor, un hombre de 37 años, fue demorado y trasladado junto al vehículo a la Subcomisaría 56°, donde quedó a disposición de la Justicia. Según se indicó, fue notificado por el delito de encubrimiento, figura que se aplica en estos casos cuando una persona posee o circula con un bien de origen ilícito.

Controles y prevención en distintos puntos de la ciudad

Desde la Policía destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de operativos preventivos que se desarrollan de manera permanente en diferentes sectores de Allen, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir la circulación de bienes robados.

En ese sentido, remarcaron la importancia de los controles vehiculares y de identificación de personas, así como también la rápida respuesta ante llamados al 911, que permiten intervenir de forma casi inmediata ante la comisión de delitos.