Postergaron la audiencia de imputación al intendente de Allen por peculado

La causa que investiga presuntas irregularidades en la administración pública fue suspendida temporalmente. La acusación alcanza a su ex asesor, Horacio Ocampo.

El intendente de Allen es investigado por presunta administración fraudulenta de los fondos públicos y peculado.

La causa que sacude el escenario político del Alto Valle sumó un nuevo capítulo. La audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Allen , Marcelo Román fue postergada . La investigación sobre presunta administración fraudulenta de los fondos públicos y peculado fue reprogramada para el 8 de junio en los Tribunales de General Roca.

El punto de inflexión en la política alcanza a Raúl Marcelo Román , acusado de presunto peculado y administración fraudulenta de los fondos públicos. La acusación también recae sobre Horacio Sebastián Ocampo , su ex asesor, investigado como partícipe necesario y por presunta usurpación de cargo público.

El Concejo Deliberante reprogramó la audiencia de formulación de cargos para el 8 de junio a las 9 en los Tribunales de General Roca. La fecha fijada no solo reordenó el calendario judicial sino que también aceleró las definiciones en el plano político.

La causa investiga administración fraudulenta de los fondos públicos

La causa, que comenzó a mediados del año pasado, entra ahora en una etapa decisiva. Miembros del cuerpo legislativo anticiparon que una vez cumplida la instancia de formulación de cargos, se avanzará en el debate sobre la continuidad del cargo del intendente de la localidad.

alberto weretilneck - marcelo roman Marcelo Román en una reciente reunión con el gobernador Alberto Weretilneck.

En ese contexto, legisladores en declaraciones al medio AN Allen anticiparon que la reprogramación de la audiencia, provoca que se dilate la discusión. Por esta razón, tendrán que esperar hasta la fecha indicada para poder proceder al debate y comenzar a establecer las definiciones de fondo.

“No sabemos qué hará el oficialismo, entendemos que van a seguir sosteniendo a Marcelo Román, pero desde nuestra parte sostenemos que esto tiene que ver con el respeto institucional y la defensa de la institucionalidad” indicaron miembros del cuerpo legislativo.

Municipalidad Allen La gestión municipal de Marcelo Román acumula múltiples reclamos por el funcionamiento de los servicios públicos.

El abordaje del Concejo se ampara en el Artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que establece la intervención del cuerpo ante la existencia de una imputación penal contra un funcionario. La normativa prevé la necesidad de un dictamen legal previo para definir si corresponde o no una eventual suspensión.

Se analiza la suspensión provisoria del cargo

Dentro de ese marco, en caso de ordenarse la suspensión provisoria del cargo, el funcionario recupera automáticamente sus cargo si resulta absuelto. Si hay una condena firme, corresponde su destitución definitiva.

1768334651873-gabinete-allen El intendente Marcelo Román en la presentación de su nuevo gabinete.

La audiencia de formulación de cargos marcará un momento clave, ya que será el oportunidad para definir el encuadre formal de la investigación y de los delitos que se los acusa. El clima político en Allen se mantiene en tensión ante problemas con los servicios municipales, protestas sindicales que exigen aumento salarial, y la suciedad presente en las calles de la localidad.

Las expectativas están puestas en lo que pase el 8 de junio, no solo por su impacto judicial, sino que abrirá el debate sobre el futuro institucional de la Municipalidad de Allen.