Marcelo Román le pidió ayuda al presidente Javier Milei por la crisis del Municipio

El intendente de Allen reclamó ayuda al Gobernador e incluso al Presidente para resolver el conflicto municipal que lleva casi dos meses. ¿Qué dijo?

El intendente Marcelo Román solicitó la intervención de la justicia en el conflicto con los trabajadores municipales de Allen.

La crisis institucional que atraviesa Allen desde hace casi dos meses sumó un nuevo capítulo con la aparición pública del intendente Marcelo Román , quien eligió las redes sociales para enviar un mensaje cargado de reclamos, denuncias y pedidos de ayuda a las máximas autoridades provinciales y nacionales.

En un contexto marcado por paros de trabajadores municipales, servicios públicos afectados y protestas constantes frente al edificio comunal, Román aseguró que la situación es “insostenible” y acusó a un grupo reducido de empleados de mantener “de rehenes” al resto de la ciudad.

Las protestas comenzaron por el pago en cuota de los salarios, pero la crisis se desató antes. La Justicia investiga al intendente y a un colaborador cercano por usurpación de cargo público. El Escándalo provocó la salida de varios funcionarios claves del Gabinete que agigantaron los conflictos internos.

La situación económica provocó la suspensión de las sesiones del Concejo Deliberante. La actividad legislativa se vio afectada esta semana por el reclamo salarial de los empleados.

“Nos tienen de rehenes”

El jefe comunal sostuvo que, pese a los paros que encabezan los gremios Soyem, ATE y UPCN, la mayoría del personal municipal cumple con sus funciones: “Tenemos alrededor de 15 a 20 personas que nos tienen de rehenes hace un mes y medio. El 95% de los empleados municipales trabaja religiosamente desde el primer momento. Lo único que queremos es sacar adelante a la ciudad y mejorar la calidad de vida, pero la verdad es que la situación es insostenible”.

Román relató que las protestas se tornaron violentas en las últimas horas, con rotura de puertas, agresiones físicas e insultos a funcionarios y personal policial. “Estamos esperando que la Justicia actúe”, advirtió, al tiempo que denunció que durante dos semanas los manifestantes retuvieron vehículos en el corralón, complicando aún más la recolección de residuos.

Embed

El reclamo salarial en el centro de la disputa

El intendente reconoció que el conflicto tiene como eje central la discusión salarial. Explicó que el Municipio ya otorgó un incremento cercano al 200% durante 2024 y que este año los sueldos acumulan un 59% de aumento. Aun así, los gremios reclaman nuevos ajustes que la administración dice no estar en condiciones de afrontar.

“Un empleado recién ingresado cobra de bolsillo $1.200.000. Hoy los bajos ingresos municipales por coparticipación y la baja recaudación de tasas no nos permiten dar más. Ofrecimos un 1% mensual entre septiembre y diciembre y fue rechazado”, afirmó Román.

Según el intendente, el trasfondo del conflicto tiene connotaciones políticas: “Lo que quieren es que yo renuncie junto a mi equipo. No lo vamos a hacer porque el pueblo nos eligió y juramos ante Dios y la comunidad desempeñarnos fielmente”.

Municipalidad Allen La crisis institucional en Allen lleva dos meses de servicios paralizados, paros de personal y conflictos en la calle. Gentileza

Apuntó contra la política y pidió ayuda

En su mensaje, Román denunció que detrás de las manifestaciones hay “operetas políticas” y la participación de militantes externos al Municipio. Aseguró que incluso se identificó a personas que agredieron a funcionarios municipales, como la jueza de Faltas, durante las protestas con quema de cubiertas frente al edificio comunal.

“Insisto, son 20 personas amparadas políticamente. Han rociado pólvora y bengalas por toda la Municipalidad. Es insostenible. Les pido coherencia porque están invadiendo el derecho a trabajar de los demás”, subrayó.

Al mismo tiempo, solicitó apoyo de la comunidad y de las máximas autoridades.

“Le pido al gobernador que nos dé una mano, que nos dé una solución. También al presidente de la Nación que se haga eco de la situación. Allen necesita ayuda urgente”. “Le pido al gobernador que nos dé una mano, que nos dé una solución. También al presidente de la Nación que se haga eco de la situación. Allen necesita ayuda urgente”.

alberto weretilneck - marcelo roman Román pidió la asistencia y respuesta del Gobernador de Río Negro. Archivo

Un Municipio en tensión

Las palabras del intendente buscan recomponer la confianza de la población en un escenario donde la recolección de basura sigue siendo deficiente, los paros se mantienen firmes y el clima de tensión aumenta con cada jornada de protesta. Mientras tanto, el Concejo Deliberante y los gremios exigen explicaciones claras y soluciones de fondo.

Román, en tanto, asegura que resistirá: “Vamos a seguir firmes y trabajando por y para la gente”. La comunidad, expectante, observa cómo la crisis en Allen aún no encuentra salida y amenaza con profundizarse si no se alcanza un acuerdo entre las partes.