Allen suma otra polémica: el Municipio tiró basura sin permiso en Fernández Oro

En plena emergencia institucional, Allen fue señalado por el envío no autorizado de residuos a Fernández Oro, lo que generó malestar y advertencias oficiales.

Personal municipal de Fernández Oro advirtió sobre el ingreso de camiones con basura proveniente de Allen.

La crisis que atraviesa el Municipio de Allen , bajo la gestión del intendente Marcelo Román , suma cada semana nuevos capítulos que agravan la situación institucional, política y social de la localidad. A los conflictos salariales con el personal municipal y a la clausura del parque automotor que paralizó los servicios públicos, se agregó en las últimas horas un hecho que generó fuerte polémica: el ingreso no autorizado de camiones con basura al basural de Fernández Oro .

La raíz del conflicto se arrastra desde fines de agosto, cuando el Ejecutivo municipal anunció un cronograma escalonado de pagos que se extenderá durante todo septiembre. La medida provocó un paro de los trabajadores municipales que aún continúa y que afectó de manera directa la prestación de los servicios básicos.

La situación se agravó cuando el Ministerio de Trabajo clausuró la mayoría de los vehículos del parque automotor por múltiples fallas de seguridad. La decisión dejó a la ciudad sin herramientas para garantizar la recolección de residuos. Desde entonces, la basura comenzó a acumularse en los barrios y el propio intendente gestionó de manera precaria algunos recursos para evitar un colapso sanitario, aunque sin éxito.

Conflicto allen municipales (1) El Ministerio de Trabajo clausuró gran parte del parque automotor de la Municipalidad de Allen. Gentileza

Basura en Fernández Oro

En ese contexto, vecinos y autoridades de Fernández Oro se encontraron con un hecho inesperado: camiones particulares provenientes de Allen intentaron descargar residuos en su basural municipal.

El intendente orense, Gustavo Amati, confirmó el episodio en diálogo con LM Cipolletti: “Es real el ingreso de camiones al basural. Cuando se detectó, alcanzó a ingresar un camión. Ya con el segundo se le prohibió la entrada porque no había ningún llamado telefónico, ningún acuerdo, ninguna autorización”, afirmó.

“Nadie se comunicó con la Municipalidad de Fernández Oro y lo único que estamos recibiendo es basura domiciliaria de nuestra ciudad”. “Nadie se comunicó con la Municipalidad de Fernández Oro y lo único que estamos recibiendo es basura domiciliaria de nuestra ciudad”.

El jefe comunal aclaró que, si bien no se descarta colaborar con otros municipios que atraviesen emergencias, eso requiere de un acuerdo previo. “Esto no quiere decir que si mañana llama algún municipio porque tiene alguna situación con su basural, no se lo pueda ayudar. Pero antes debe haber una charla, un análisis de la situación con la dirección de Medio Ambiente y una autorización formal. Sin eso, no podemos permitir que entren camiones desde otra localidad”, manifestó.

camión con basura Fernández Oro Camiones batea fuero advertidos por los vecinos orenses. Gentileza

Vecinos o Municipio: el interrogante

Hasta el momento no está claro si los camiones tipo batea que llegaron al predio fueron contratados por la Municipalidad de Allen o si correspondían a vecinos organizados que, ante el colapso de la recolección, decidieron tomar la iniciativa por cuenta propia.

Amati sostuvo que “no hubo multas ni notificaciones porque no sabemos de qué procedencia es. Lo que sí hicimos fue prohibir el ingreso inmediato y evitar que la situación se repita”.

El intendente de Fernández Oro también remarcó que nadie de Allen se contactó con su gabinete ni con funcionarios de su municipio para advertir o explicar lo sucedido.

basural Fernández Oro El Municipio de Fernández Oro está dispuesto a colaborar con cualquier municipio que lo requiera, siempre y cuando se generen los acuerdos necesarios. Gentileza

Allen, en medio de una crisis que no da tregua

Lo ocurrido en Fernández Oro se suma a una larga lista de episodios que reflejan la crisis estructural que enfrenta Allen. La falta de diálogo, la parálisis de los servicios básicos y la incertidumbre en torno al pago de los salarios municipales configuran un escenario de máxima tensión.

Mientras tanto, los trabajadores mantienen la medida de fuerza, los barrios conviven con la basura acumulada y la imagen de camiones sin autorización intentando descargar residuos en otra localidad expone, una vez más, el deterioro de la gestión.

Allen atraviesa un panorama incierto, donde cada semana parece abrirse un nuevo frente de conflicto. Lo que comenzó como una emergencia económica hoy ya escaló a un problema sanitario y político que involucra a más de una ciudad del Alto Valle.