Mujer hallada muerta en una cantera: cuándo es la autopsia y qué se sabe hasta ahora

El cuerpo está en avanzado estado de descomposición y buscan identificarlo. La muerte se habría producido, al menos, hace unos cinco días.

Hallaron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición cerca de la Ruta 67.

Avanza la investigación por la muerte de una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado este jueves en una cantera dentro del predio del basural , próximo a la Ruta 67 , en el norte de la ciudad de Neuquén .

El comisario inspector Juan Barroso, confirmó a LMNeuquén , que la información con la que cuentan hasta el momento es que se trata de “una persona, se presume que es de sexo femenino, por lo que el médico puedo apreciar, pero su cuerpo está en un avanzado estado de descomposición, por lo cual no pudo certificarse si tiene algún tipo de lesión ”.

Indicó que lo único que resta es aguardar los resultados de la autopsia que se llevarán a cabo en el transcurso del viernes por la tarde o bien directamente el sábado. Explicó que se demorará en realizarla porque dado el estado en el que se encontró el cuerpo se debe efectuar un determinado tipo de procedimiento para que puedan actuar los forenses.

image

Cómo estaba el cuerpo de la mujer y quién lo halló

El cadáver fue encontrado por el conductor de un camión cuando fueron a buscar áridos en la parte principal de una cantera de una empresa constructora, a metros de la Autovía Norte y de la Ruta 67.

Puntualizó que de la Autovía Norte, a la altura de la rotonda que comunica con la bajada de Maida, en dirección norte se accede a la Ruta 67, que va para el lago Mari Meuco. Aproximadamente a 1,5 km a mano derecha se encuentra el basural y en el extremo norte hay una cantera, de donde están sacando material. Precisamente en ese lugar fue donde se ubicó el cuerpo.

SFP Homicidio femicidio mujer en basural cantera bassa (21) Sebastián Fariña Petersen

Barroso dijo que el maquinista sostuvo hacía tiempo que no iba a la cantera. Agregó que desde la empresa no pudieron precisar, pero más de 20 días.

"El cuerpo estaba al costado, es una zona de cantera. A simple vista, si uno no ingresa a la cantera no se visualiza, pero si se ingresa en un vehículo alto como un camión o una máquina, se podía visualizarlo porque esaba detrás de un montículo de piedra, de ripio, pero no estaba tapado. No estaba ni semienterrado ni nada por el estilo. Tampoco que la máquina comenzó a trabajar y sacó el cuerpo", describió el comisario inspector.

SFP Homicidio femicidio mujer en basural cantera bassa (15) Sebastián Fariña Petersen

Explicpó que una vez que se encontró con el hallazgo de este cuerpo, en forma inmediata dieron aviso al personal policial de la Comisaría 20, que es de la jurisdicción y, a su vez informaron al Departamento de Seguridad personal de la División Homicidios.

“Yo te puedo te puedo adelantar que tiene más de 5 días, por el estado en el que está el cuerpo”, estimó el comisario inspector quien agregó que a esta altura de la investigación no se puede afirmar ni descartar nada.

Inlcuso indicó que sería muy aventurado decir quién podría ser. “No podemos hacer ninguna apreciación porque habría que esperar el resultado de la autopsia y la identificación de esta persona. Por el por el estado en el que se encuentra será complicado, pero vamos a tratar de ver de todas formas cómo se puede identificarla", señaló Barroso.

Además, indicó que están consultando a la vecina provincia de Río Negro en el caso de que cuenten con alguna persona denunciada como desaparecida que se ajuste a las características de la mujer hallada muerta en Neuquén.