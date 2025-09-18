Cipo afrontará el camino más largo en el Federal A: "Tenemos las ganas y la ilusión de pelear"

Más allá del dolor, Cipo va con ilusión por el camino del segundo ascenso, rumbo a la promoción con un rival de B Metropolitana. El DT analizó lo vivido en el nonagonal.

Cipolletti cerró la Fase Campeonato con derrota y lejos de los premios que pudo haber tenido un equipo que fue líder en la primera parte del año. Con el 1 a 0 abajo , injusto desde lo futbolístico ante Olimpo, el Albinegro quedó lejos de la clasificación a Copa, objetivo al que se apuntó luego de saber que le tocaba el camino de la promoción.

“Fue un buen partido donde no ligamos nada, pero hemos bajado mucho el rendimiento. Era un partido para recuperarnos, para encarar lo que viene de otra forma. Hay que seguir trabajando, esto es así”; dijo Daniel Cravero apenas terminó el encuentro al streaming del club.

El Capataz liderado por Cravero había logrado algo histórico venciendo en los dos cruces de la fase regular al Aurinegro . Fue contundente en La Visera y en el Carminatti , la tercera fue la vencida para Olimpo que mostró muy poco, sin embargo, fue efectivo en una de las pocas que tuvo ante un Cipo que lo superó en juego y en chances de gol. “En el primer tiempo tendríamos que haber ido ganando y no convertimos. Eso en el fútbol, cuando no convertís, por más que juegue bien, te va tirando el ánimo porque no convertís y se te hace cada vez más difícil”, analizó.

mbombaj gol cipo Mbombaj grita su gol en Bahía. Foto: Ayelén Martínez Foto: Ayelén Martínez

Dos caras en un mismo torneo

Los goles les fueron esquivos, no solo ante Olimpo donde hubo vastas oportunidades, sino en toda la etapa, solo hubo contundencia ante Kimberley en la fecha 3 donde logró la única victoria por 3 a 1. En la primera parte del año, el Albinegro convirtió 31 goles y recibió 13, en el nonagonal solo hizo cuatro y sufrió siete. “Nosotros creamos muchas situaciones de gol y no podemos hacerlo. Cuando cometés un error y te hacen los goles a vos, se complica muchísimo. Hicimos un buen partido, prácticamente nos llegaron dos veces, una la sacó del ángulo, un tiro libre, y la otra fue gol”, analizó.

En el torneo corto que propone la Fase Campeonato el Albinegro no encontró la reacción para remontar como si lo pudo hacer en la etapa regular. A principios de año cayó en sus dos primeros encuentros y desde allí logró 13 victorias, siete en casa y seis afuera, cayendo solo en dos partidos más. “El fútbol tiene estas cosas que por ahí en el momento donde mejor tenes que estar, estamos peor, y los primeros partidos jugábamos muy bien. La verdad que es una lástima que no podamos recuperar al equipo”, afirmó el DT.

ON - Futbol Cipolletti vs Olimpo (11) Omar Novoa

Los números del nonagonal fueron muy distintos, de los ocho partidos jugados ganó una sola vez en casa, luego vio un empate y dos derrotas que pesaron mucho ya que afuera vio dos empates y dos derrotas. “El fútbol es así, así como fuimos muy buenos en el primer campeonato, ahora nos está costando, pero hay que meterle para adelante”.

El futbol y el formato del Federal A es injusto en muchas ocasiones, esta temporada lo sufrió Cipolletti, pero otros grandes de la categoría también fueron excelentes en la primera etapa y luego se quedan en el camino o tienen que afrontar el trecho más largo, lejos de la chance por el primer ascenso. “Es así, tener esta fuerza de cabeza, entrenar más que nunca y tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles, que es lo que intentamos”; reafirmó.

ON - Futbol Cipolletti vs Olimpo (19) Omar Novoa

Lo que viene para Cipo

El plantel volverá a entrenar el martes y tendrán días de descanso también durante el fin de semana para que los jugadores puedan reencontrarse con sus familias y afectos, al igual que el cuerpo técnico. “Empezamos a trabajar el martes, le daremos dos o tres días libres que se lo merecen para descansar un poco la cabeza y arrancar otra vez con todo sabiendo que los partidos que vienen son finales. Vamos a ver cómo nos encuentran en ese pequeño campeonato otra vez”; explicó.

El Albinegro se enfrentará a un conocido de la etapa regular, el Dragrón marplatense. La llave ante Kimberley iniciará el 5 de octubre en el José Alberto Valle de La Feliz, y se definirá en La Visera el 12. Cipo quedó mejor ubicado en la tabla general y correrá con ventaja deportiva, por esa razón define en su casa.

El hincha volverá a ver a su equipo luego de 26 días para la definición del primer cruce. “Tenemos las ganas y la ilusión como tienen ellos, como tenemos todos, de pelear y estamos para pelear todavía”, concluyó Cravero.