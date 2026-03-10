Refuerzos de jerarquía para el Apertura de la Liga Confluencia

Con formato A y B, más una copa en el medio, el torneo comenzará el próximo fin de semana con grandes novedades.

Damián Jara, con muchos años en el Federal A y el Regional, seguirá jugando en la Liga. Foto: Anahí Cárdena

La llegada de refuerzos experimentados de calidad para la próxima edición de la Liga Confluencia es una de las novedades del fútbol regional. Además de cambios en su formato, donde habrá A y B, más una Copa en juego, el certamen del Alto Valle rionegrino tendrá mayor calidad con los últimos anuncios.

El primer sacudón del mercado fue la llegada de Yair Marín a Alto Valle , que esta temporada militará en la B de la Liga y trabaja desde hace varias semanas bajo las órdenes de Marcelo Chiachiarini. El Tanga tiene como objetivo primordial el ascenso y por eso se movió fuerte en el mercado de pases.

Esta semana, la gran novedad fue la incorporación de Lucas Mellado , que sonó para varios equipos del Federal A y viene de ser finalista del Regional Amateur con La Amistad. Finalmente, el volante central también fue anunciado por Alto Valle , que con estos nombres se pone solo como favorito a campeón y ascendido.

lucas mellado rincon.jpg Lucas Mellado está contento por su regreso a Cipolletti. Foto: Anahí Cárdena

Otro de experiencia que cambió de club es Damián Jara, quien viene de formar parte del plantel de La Amistad y se sumó a las filas de San Martín de Cipolletti. El defensor, que puede jugar como marcador central o lateral derecho, se recuperó de una dura lesión el año pasado y se sumó a sus compañeros en el conjunto amigo, teniendo algunos minutos en la campaña que lo dejó a un paso de subir al Federal A.

El Apertura y el Clausura de la Liga tendrán 14 equipos en la A y 13 en la B.

Alto Valle arrancará jugando en Allen ante Deportivo Godoy en la B y San Martín será local de Fernández Oro en el inicio de la A.