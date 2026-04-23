Cierran las compuertas del Dique Ballester en medio de la "preocupación" y urgencias

Con amenazas latentes, comenzará a vaciarse el sistema de riego de todo el Alto Valle. El fenómeno que "nos preocupa cada vez más".

Terminó la temporada de riego y cierran las compuertas del Dique Ballester.

En un preocupante contexto de sequía y para “preservar cada gota de agua”, este viernes se llevará a cabo el corte programado de agua en el Dique Ingeniero Ballester con el cierre de compuertas que interrumpirá el sistema de riego en todo el Alto Valle. Lejos de una tarea rutinaria, la jornada contará con tareas fundamentales para el futuro e intervenciones críticas .

Con el cierre del sistema de riego, se planifica la ejecución de trabajos para garantizar el correcto funcionamiento de la red de canales que atraviesan la región.

Cabe destacar que la fecha elegida para este operativo muestra una ligera antelación respecto al ciclo anterior, ya que el año pasado las compuertas se cerraron el 26 de abril, lo que refleja la urgencia de iniciar las tareas ante el crítico panorama hídrico.

Desde el Consorcio de Riego de Segundo Grado, explicaron que la medida responde a la baja estacional de la demanda por parte de los productores. A partir del corte comenzará el vaciado del canal principal de riego y de los canales secundarios por el escurrimiento natural.

Los trabajos en el Dique Ballester con el futuro del agua en juego

En este sentido, se prevé ejecutar trabajos de mantenimiento y reparación tanto en el canal principal que dependen del Consorcio de Segundo Grado como en los canales y desagües que dependen de los Consorcios de Riego de Primer Grado.

Adelantaron que se hará la reparación de taludes para evitar filtraciones, la limpieza de canales y el mantenimiento general de las estructuras vinculadas al riego para mejorar el funcionamiento del sistema y prevenir pérdidas de agua.

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Remarcaron que la necesidad de las obras de mantenimiento obedece a la continuidad de la sequía en la región y en consecuencia menor caudal el río y sostener adecuados niveles para el riego de chacras.

De la "preocupación" a "maximizar cada recurso"

“La continuidad de la sequía que viene afectando al sistema genera cada vez mayor preocupación y obliga a maximizar cada recurso disponible para sostener la provisión de agua en los próximos ciclos productivos”, concluyeron.

Según el cronograma previsto para este año, el foco estará puesto en tres frentes principales: