Alberto Weretilneck declaró la Emergencia Hídrica por sequía en Río Negro: de qué se trata

La medida se estableció por un plazo de 180 días en siete departamentos de la provincia. Los detalles del decreto.

Este miércoles, el gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck firmó un decreto ante la grave situación que atraviesa parte de la provincia por la persistente sequía que afecta a distintas regiones. En ese sentido, declaró el Estado Emergencia Hídrica por un plazo de 180 días en siete departamentos provinciales.

Este decreto le da facultades al Departamento Provincial de Aguas (DPA) a adoptar medidas extraordinarias para la gestión del recurso en Bariloche, Ñorquinco, Pilcaniyeu, 25 de Mayo, 9 de Julio, El Cuy y Valcheta.

Entre los puntos prioritarios, estará habilitado a la reorganización y eventual restricción de usos no prioritarios , la implementación de turnos de riego y esquemas de distribución controlada, así como la autorización de soluciones alternativas de abastecimiento cuando la situación lo requiera.

Sequía en Río Negro: la medida clave de Weretilneck

En este contexto, se estableció la priorización de acciones que permitan sostener los usos productivos de subsistencia y la provisión de agua para la bebida animal, a partir de la promoción del uso eficiente del recurso y la preservación de cultivos permanentes, siempre resguardando el consumo humano como eje central de la política hídrica.

"La medida responde a un escenario climático adverso registrado durante el año 2025, caracterizado por un marcado déficit de precipitaciones y de acumulación nival, sumado a temperaturas superiores a los promedios históricos, lo que ha generado una disminución sostenida de los niveles y caudales de los sistemas hídricos provinciales", describieron desde el gobierno provincial.

Ante esta situación, el gobierno rionegrino busca acompañar a las comunidades y sectores productivos afectados, "garantizando en primer lugar el acceso al agua para consumo humano, saneamiento, salud pública, seguridad y control de incendios, que serán considerados usos prioritarios mientras dure la emergencia", plantearon.

La declaración de la emergencia habilita además a los organismos a realizar contrataciones, obras menores y acciones urgentes necesarias para mitigar los impactos de la sequía, "al tiempo que se fortalecerán las tareas de monitoreo y seguimiento técnico permanente de la evolución de la situación", sostuvieron.

Por otra parte, desde el gobierno de Río Negro impulsarán acciones para concientizar y de comunicación pública para promover el uso responsable del agua.