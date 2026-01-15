Alberto Weretilneck anunció cambios en su gabinete: "Buscamos que el Estado funcione mejor"

El gobernador confirmó una serie de cambios en el gabinete provincial. Además, adelantó que se dividirá un ministerio.

Este jueves, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció una serie de cambios en el gabinete provincial . Con el objetivo de "responder a los desafíos actuales", el mandatario adelantó los nuevos nombres que conformarán su equipo de trabajo y confirmó que se dividirá un ministerio.

“No se trata de cambiar nombres, sino de revisar cómo estamos funcionando y darle un nuevo impulso al Gobierno ”, opinó Weretilneck. En ese sentido, aclaró que no se crearán nuevas estructuras, sino que se reorganizarán y dividirán las existentes, "con una lógica de mayor eficiencia, orden y mejores resultados para la gente", destacó.

En ese sentido, se resolvió dividir el actual Ministerio de Desarrollo Humano , del cual surgirá la Secretaría de Juventud, Deportes y Cultura, enfocara en el diseño e implementación de políticas públicas integrales orientadas a la participación, la inclusión, el desarrollo deportivo

Los nuevos nombres en el gabinete de Weretilneck

Uno de los principales cambios se dará en la Secretaría de Gobierno, ya que el actual secretario, Agustín Ríos, asumirá como nuevo Ministro de Gobierno y Trabajo. En su lugar, estará la actual concejal de San Carlos de Bariloche, Natalia Almonacid.

Además, la Secretaría de Turismo pasará a integrar el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, con el objetivo de reforzar la articulación con la agenda de desarrollo, producción y empleo.

También se definió que la actual Vicepresidenta del Ipross, Ivana Porro, será la nueva Presidenta de la obra social rionegrina y Martina Morana ocupará la Dirección de Personas Jurídicas.

Mientras que en el Ministerio de Educación y Derechos Humanos designaron a Marcela Strahl como Directora General de Educación. A su vez, Adrián Sánchez será el Director de Educación Primaria; Agustina Serra estará como Directora de Educación de Jóvenes y Adultos; Aurelia Sosa asumirá como Subsecretaria de Innovación, Calidad y Planeamiento Educativo; y a Ceferino Ullua será el Coordinador de Convenios Escolares.

Alberto Weretilneck aseguró que "el recambio también es estructural"

"Las decisiones se inscriben en un proceso de evaluación tras dos años de gestión, con el foco puesto en ordenar prioridades, oxigenar la dinámica del Estado y fortalecer la presencia del Gobierno en cada punto de la provincia", destacaron desde el gobierno provincial con respecto a los nuevos movimientos en el gabinete.

En ese sentido, el gobernador opinó que este presente exige más presencia, más capacidad de respuesta y un Gobierno preparado para una nueva etapa.

“El recambio también es estructural: buscamos que el Estado funcione mejor y esté más cerca de la gente”, adelantó Weretilneck. Y concluyó: “Queremos un Gobierno que llegue a todas las localidades de la provincia, con más gestión, más presencia y soluciones concretas para las demandas de todos los rionegrinos”.