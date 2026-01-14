Alberto Weretilneck advierte sobre paritarias ajustadas y UnTer anticipa conflicto en el inicio de clases

El gremio docente describió que el índice de inflación no es real y que el costo de vida aumenta de forma constante. El sindicato ATE Río Negro reclamó la convocatoria de la mesa paritaria.

Los trabajadores agrupados en la UnTer reclamaron un incremento salarial ligado al índice de inflación y el gobernador indicó que el aumento será según los ingresos de la provincia.

El Gobernador Alberto Weretilneck describió el escenario económico provincial como ajustado y delicado . En ese marco, anticipó que la paritaria con UnTer no debatirá aumentos por índice del IPC , sino que estarán condicionados por los ingresos que perciba la provincia de Río Negro. Desde el gremio docente anticiparon que no hay voluntad política para otorgar un aumento digno a los trabajadores de la educación y anticipó que peligra el inicio de clases .

Como fundamento, el mandatario señaló que el 2025 finalizó el 31% de inflación y la renta creció el 23% . “Todos vemos cómo se cierran negocios, despiden trabajadores y cómo la importación está haciendo estragos en muchas actividades, lo cierto es que la gente cada día paga menos impuestos , porque consume menos y porque los que tienen trabajo llegan hasta el día 15”, expresó Weretilneck.

En ese marco, explicó que no se puede discutir una oferta salarial ligada a la inflación , si no que el debate debe partir desde los ingresos que percibe la provincia . “Si tengo menos ingresos no voy a tener cómo pagarlo , esta es la lógica que voy a tener en la paritaria”, indicó el gobernador.

La mesa paritaria será el 22 de enero

La reunión con UnTER fue convocada para el 22 de enero, en un contexto de reclamo por la pérdida del poder adquisitivo. Desde el gremio docente indicaron que un maestro de grado percibe 1.100.000 pesos, mientras que la canasta básica ronda los 1.900.000 pesos, una brecha que asfixia las economías familiares de los trabajadores.

paro unter viedma.jpg Los trabajadores docentes perciben un salario básico de $1.100.000 cuando la canasta básica es de $1.900.000.

El gobernador explicó que todo depende de la flexibilidad y la apertura al diálogo que tengan los docentes. Adelantó que el Ejecutivo pondrá toda la disposición para el cumplimiento del calendario escolar para tener los 190 días de clases.

Weretilneck aclaró que no cuestiona el reclamo salarial para un mayor ingreso, pero detalló que el Estado percibe el 60% de ingresos nacionales y el 40% de ingresos provinciales que deben afrontar el pago de salarios, coparticipación a los municipios, el funcionamiento del sistema de salud, la policía con su flota de patrulleros y combustible para transitar las calles.

Además, indicó que el Estado provincial debe sostener el sistema educativo con 980 escuelas con las obras y refacciones de mantenimiento durante el verano y el traslado de los niños que viven en las zonas rurales.

Volanteada Unter Desde la UnTER indicaron que los trabajadores docentes no llegan a fin de mes por los bajos salarios. Anahi Cárdena

UnTer anticipó que peligra el inicio de clases

La secretaria general de UnTER, Laura Ortiz, cuestionó con dureza la posición provincial que no tiene recursos para afrontar aumentos salariales acordes al incremento por inflación y adelantó que peligra el inicio del ciclo lectivo. Aseguró que no existe voluntad política de incluir a los trabajadores de la educación en la distribución de la riqueza rionegrina.

“Si bien el índice de inflación no es bajo, también sabemos que no es real, no son los valores con los que nos encontramos en la vida diaria. Desde septiembre que no tenemos acuerdos salariales ”, indicó Ortiz. La secretaria apuntó a los incrementos en el costo de vida que no se refleja en la inflación difundida por el Indec.

UnterRechazoOfertaSalarialRN25Agosto Ortiz anticipó que si no hay un incremento salarial ligado al índice de inflación, habrá problemas en el inicio del ciclo lectivo.

La mesa paritaria llegará con los sueldos en liquidación y postergará un mes más el aumento

La secretaria aseguró que la convocatoria a la reunión paritaria para el 22 de enero es tardía, ya que la fecha debería haberse fijado tres meses atrás y se definirá en el momento donde los docentes finalizan el receso escolar y se presentan a sus puestos de trabajo. Además, la reunión tendrá lugar sobre el cierre de la liquidación de haberes, lo que aplazará un mes más sin aumento.

“Va a ser un año complejo, no creo que el Gobernador haga una propuesta interesante. No solo debatimos lo salarial, sino también las condiciones de trabajo, las condiciones de los edificios educativos. En este contexto nacional de fuerte ajuste, eso tiene un reflejo en la provincia”, describió Ortiz.

MINISTERIO DE ECONOMÍA El Gobernador argumentó que no puede otorgar un aumento por índice de inflación porque no tendrá los fondos para afrontar el pago.

La postura de ATE ante la convocatoria a paritarias de la UnTER

Frente a la difusión del nuevo índice de inflación, el gremio ATE reclamó la convocatoria a la mesa paritaria por parte del gobierno provincial. El sindicato advirtió la necesidad de revisar los salarios ante el proceso inflacionario que incrementa el costo de vida y afecta a la calidad de vida de los estatales, que no perciben incrementos en sus sueldos desde septiembre, según informaron.

“Frente al silencio del Gobierno, que sigue sin dar respuesta a la demanda de ATE para revisar los salario y con un proceso inflacionario que sigue en alza. El conflicto es inevitable si no se convoca a paritarias”, expresó Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

ATE RÍO NEGRO

Si bien la convocatoria a las paritarias alcanza solo al gremio UnTer, representantes del sindicato ATE indicaron que el año pasado los combustibles tuvieron un incremento de más del 40%, la carne aumentó un 20% y se suma el incremento en los alquileres de un 39%. Estos incrementos, ponen en relieve la necesidad de una actualización salarial para los trabajadores estatales de Río Negro.

“El Gobierno tiene una responsabilidad y no pueden hacer oídos sordos a la situación que atraviesan los trabajadores estatales que no llegan a fin de mes. Estamos comenzando este 2026 sin ninguna proyección que traiga alivio al bolsillo de los trabajadores”, concluyó Vicente.