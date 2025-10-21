Sobrecarga laboral, licencias médicas y salario: la agenda de la nueva conducción de Unter

"El límite fueron las auditorías médicas" dijo Laura Ortiz, la nueva secretaria general, sobre el origen del quiebre en el gremio docente.

Tras el batacazo dela lista DAF Multicolor en las elecciones de Unter tras más de 20 años de la agrupación Azul Arancibia Celeste, la nueva secretaria general provincial, Laura Ortiz López, adelantó los ejes que marcarán la próxima etapa sindical.

Ortiz seguró que la prioridad será " recuperar la fuerza del sindicato como una herramienta de lucha" y señaló que "el límite fueron las auditorías médicas" , al describir el malestar que derivó en el cambio de conducción. Detalló que once seccionales ya no estarán bajo la conducción de la Azul y Arancibia, "un cambio totalmente importante para nuestro sindicato".

La nueva secretaria del gremio docente, explicó que el resultado de los comicios “significó lo que nos han transmitido nuestros compañeros y compañeras, una esperanza a que haya otra forma de conducir nuestro sindicato , que haya una representación real”.

En ese sentido, dijo que la nueva etapa busca "recuperar la fuerza del sindicato como una herramienta de lucha y con la participación de quienes deberían de haber sido siempre los protagonistas en cómo llevar adelante cada una de las peleas que nos vamos dando en función de la defensa de nuestros derechos, sobre todo en la escuela pública".

Sobrecarga laboral y pérdida salarial

Consultada sobre los retrocesos en los últimos años, Ortiz señaló que "estamos inmersos en una precarización laboral, cada vez que nos destinan más tareas, que nos alejan mucho de lo que es nuestra tarea principal, que es la pedagógica". Remarcó que en el último tiempo se le fue asignando "tareas administrativas y eso sobrelleva mayor carga laboral dentro de las aulas, pero también fuera de ellas. Eso tomado de la mano de que nuestro salario cada vez está más desfasado, así que trabajamos más, cobramos cada vez menos".

Además, la dirigente consideró que la implementación del sistema de auditorías médicas significó "un avasallamiento total" al derecho a la licencia docente. "Creo que eso fue lo que colmó para que se de este resultado. El gremio no fue lo suficientemente firme ante el gobierno provincial para que ese sistema no se implemente como se estaba implementando", dijo Ortiz.

"Nosotros sostenemos que tendría que haber habido inmediatamente una medida de fuerza únicamente para tratar este tema y enfrentar al Gobierno para frenar la implementación de estas auditorías médicas. Me parece que ya hemos llegado a un límite que cada vez se amplía más y tenemos situaciones muy extremas", detalló en CNN Radio Roca.

Expectativas sobre el gobierno provincial

Sobre el vínculo con el gobierno de Weretilneck, Ortiz remarcó que desde el gobierno no se comunicaron con ella todavía, aunque destacó que "esperamos que realmente podamos tener un diálogo en el cual podamos acordar avances que necesitamos que se den de manera inmediata, pero que también datan desde hace muchísimo tiempo".

"En las mesas paritiarias que ofrece el gobierno, a las cuales ha ido nuestra conducción, muchas cuestiones quedan en el compromiso de tratarlo nuevamente y nunca se llega a ninguna conclusión. Nosotros también queremos transformar el encuentro paritario no solo en la discusión salarial, sino que ahí mismo también se discuta política educativa", resaltó.

Traspaso de mando en la conducción de UNTER

Respecto al traspaso de mando, Ortiz detalló que recibió un llamado de Gustavo Cifuentes, el actual secretario adjunto de Unter, con el compromiso de armar una agenda de trabajo. "Entendemos que la transición necesita ser de manera ordenada. El sindicato es muy grande y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con hoteles, con los trabajadores. Hay muchísimas cosas que necesitamos abordar y trabajar, y por eso necesitamos que sea una transición con tiempo y por secretarías", explicó.

Ortiz señaló que, si bien circula la fecha del 10 de diciembre para la asunción de la nueva conducción, “no tenemos nada oficial todavía".