Batacazo en las elecciones de Unter: los docentes de Río Negro eligieron su conducción gremial

En una elección que podría quedar en la historia, el gremio de los docentes, Unter, tiene nueva conducción por los próximos tres años.

El resultado de la elección de Unter se conoció este viernes a la madrugada.

Un jueves de clima electoral se vivió en el gremio Unter , que nuclea a los docentes rionegrinos. Los 18.611 afiliados y afiliadas que estaban habilitados para votar en toda la provincia lo hicieron en las 144 mesas distribuidas en las 18 seccionales, entre urnas fijas (18) y urnas volantes (126), tal como lo dispuso la Junta Electoral Provincial del sindicato.

Según el escrutinio provisorio la agrupación opositora DAF Multicolor (Docentes al Frente) se quedó con la conducción provincial del gremio. De esta manera, la docente de Valle Medio Laura Ortiz será la nueva secretaria general por los próximos tres años.

En esta elección sólo compitieron dos listas. La ganadora DAF Multicolor , un espacio conformado por diversas agrupaciones con fuerte presencia en seccionales que hasta acá eran opositoras. Por otro lado, quienes eran el oficialismo con el frente Unidad Docente Azul Arancibia Celeste, encabezado por Gustavo Cifuentes, adjunto de la secretaria general saliente Silvana Inostroza.

elecciones unter 2025

Sobre un padrón de 18611 afiliados habilitados para sufragar, aproximadamente 10620 emitieron su voto (57%) en las 144 mesas dispuestas en las 18 seccionales de toda la provincia.

De acuerdo con los datos preliminares, con el 54% de los votos se posicionó en primer lugar la Lista 4 – DAF Multicolor – Docentes al Frente, que lleva como candidata a la Secretaría General a la compañera Laura Ortiz, de Valle Medio.

En la mañana de hoy la Junta comenzará a recibir la documentación de cada una de las Seccionales para dar inicio al escrutinio definitivo.

Qué se eligió

El proceso definió la nueva conformación del Consejo Directivo Central, la Comisión Revisora de Cuentas, la Junta de Disciplina, los delegados al Departamento de Salud, los congresales a CTERA y las representaciones gremiales ante el Consejo Provincial de Educación (CPE).

Los mandatos del Consejo Directivo tendrán una duración de tres años, mientras que las representaciones ante el CPE se extenderán por cuatro años.

elecciones en unter 2025 rio negro

Las seccionales

Además de la elección provincial, este jueves también se votó en varias seccionales locales como Viedma, San Antonio Oeste, Jacobacci, Sur Medio, Fiske Menuco–Roca y Bariloche, entre otras, donde se renovaron los Consejos Directivos Locales. Por ahora, los datos van llegando.

Uno de los primeros resultados que pudo certificar LMCipolletti, fue la victoria del DAF Multicolor en una de las seccionales más grandes y que sostiene gran parte de la estructura sindical: Fiske Menuco–Roca. Con 2636 habilitados para votar, el 60% se acercó a las urnas donde la oposición ganó 983 a 537, con el 64% de los votos.

elecciones unter roca

De esta manera, en General Roca, Carolina Elisandro es la nueva secretaria general de la seccional, acompañada por Beto Castro.

Por estas horas, aún se esperan más datos de otras seccionales, para conocer quienes conducirán las mismas y para saber el escrutinio final provincial.

Ya habían votado en otras seccionales

El cronograma electoral comenzó semanas atrás, con comicios escalonados en distintas localidades. El 27 de agosto se votó en Valcheta, con lista única del oficialismo, y el 28 de agosto en El Bolsón, donde también se impuso la lista Azul Arancibia.

En cambio, en Villa Regina, Valle Medio, Cinco Saltos, Allen, Río Colorado y Cipolletti, la victoria fue para agrupaciones integrantes del frente DAF Multicolor, lo que generó expectativas sobre cómo se trasladará ese resultado al ámbito provincial.

unter elecciones 2025

unter viedma