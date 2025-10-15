Unter va a las urnas este jueves: se presentan dos listas y podría ser una elección cerrada

Oficialismo y oposición se enfrentarán en una elección clave que definirá el rumbo del gremio docente en Río Negro por los próximos tres años. Todos los detalles.

Más de 18 mil docentes están habilitados a votar en los comicios del gremio de los docentes, Unter.

El gremio de los docentes rionegrinos, Unter, irá a las urnas este jueves 16 de octubre para renovar sus autoridades por los siguientes tres años. La carrera electoral muestra un panorama totalmente polarizado y con una conducción duramente cuestionada por la oposición. Después de muchos años, sólo competirán dos listas.

Las expectativas crecen y todos miran de reojo lo que pueda ocurrir con el escrutinio final. De un lado, la histórica agrupación Azul Arancibia busca retener la conducción como en los últimos 15 años, hoy con la Celeste formando parte del frente, que en otros periodos fuera oposición.

Del otro lado, DAF Multicolor , con un perfil mucho más combativo, contestario y confrontativo. Este frente, integrado por diversas agrupaciones que conducen algunas seccionales como la de Cipolletti, se ilusiona con llegar a la conducción.

La jornada electoral que se desarrollará en las 18 seccionales de la provincia. Están habilitados para votar 18.611 afiliados y afiliadas, que podrán acercarse a alguna de las 144 mesas habilitadas entre las 8 y las 20 horas.

unter-elecciones.jpg

La elección definirá la nueva conformación del Consejo Directivo Central, la Comisión Revisora de Cuentas, la Junta de Disciplina, los delegados al Departamento de Salud en las distintas zonas, los congresales a CTERA y las representaciones gremiales en el Consejo Provincial de Educación (CPE). Los mandatos del Consejo Directivo tienen una duración de tres años, mientras que las representaciones ante el CPE se extienden por cuatro.

El frente oficialista Unidad Docente Azul Arancibia Celeste, estará encabezada por Gustavo Cifuentes, de la Línea Sur, hoy adjunto de Silvana Inostroza. La opositora DAF Multicolor (Docentes al Frente), lleva a la docente de Valle Medio Laura Ortiz como candidata a secretaria general. Ambas listas llegan a los comicios en un contexto de fuerte tensión con el Gobierno provincial por la discusión salarial y el último tramo de la paritaria docente.

La propuesta de la oposición: independencia sindical y salario

La lista DAF Multicolor reúne a seccionales disidentes de Cipolletti, Bariloche, Cinco Saltos, Valle Medio, Río Colorado, Allen y Villa Regina, y propone recuperar “un sindicato independiente de los gobiernos y de los partidos políticos”.

Su candidata a secretaria general, Laura Ortiz, ex titular de la seccional Valle Medio, afirmó que el frente busca “reconstruir una conducción que vuelva a ser una herramienta de lucha al servicio de los trabajadores de la educación”.

DAF Multicolor General Roca

Entre sus planteos, el espacio reclama el pase al básico de las sumas no remunerativas que representan alrededor del 40% de los salarios, el fin del régimen de auditorías privadas sobre licencias médicas, la defensa activa de la educación sexual integral (ESI) como derecho educativo fundamental. Acusan a la conducción actual de reducir las mesas paritarias a meros acuerdos salariales, dejando de lado el resto de las reivindicaciones.

Ortiz remarcó que los docentes “viven situaciones de vulneración, recarga laboral y pérdida de derechos”, y cuestionó que la conducción actual “está alejada de las escuelas y de la realidad educativa”. Además hizo especial hincapié en que las medidas de fuerza han sido debates ganados en asambleas por la oposición, contraponiéndose a una posición mucho más pasiva de la conducción: "los docentes estamos hartos" indicó.

El oficialismo pone el acento en la unidad y la estabilidad laboral

Desde la lista Azul Arancibia Celeste, el actual secretario adjunto, Gustavo Cifuentes, defendió el rol de la conducción en las negociaciones paritarias y destacó la necesidad de “mantener la unidad de la clase trabajadora frente a los intentos de fragmentación sindical”.

El dirigente señaló que el proyecto oficialista “no solo pelea por los salarios, sino también por sostener los espacios de discusión y garantizar la estabilidad laboral en un contexto complejo”.

lista azul arancibia celeste info

Cifuentes sostuvo que el espacio que lidera “representa la unidad de los trabajadores” y que la incorporación de nuevos sectores dentro del oficialismo “demuestra la voluntad de priorizar el sindicato por encima de las diferencias históricas”.

Respecto a las críticas de la oposición sobre el accionar durante las últimas paritarias, afirmó que “las diferencias deben resolverse en los congresos y plenarios, no en los medios”, y que los cuestionamientos tienen “fines electorales que terminan beneficiando al Gobierno”.

Elecciones por seccionales que marcan una tendencia

Este jueves, también se elegirán representantes en las seccionales locales de Viedma, San Antonio Oeste, Jacobacci, Sur Medio, Fiske Menuco–Roca y Bariloche, entre otras, donde se renovarán las autoridades de los Consejos Directivos Locales. Sin embargo, hay una tendencia que podría marcar el rumbo de las elecciones para este jueves.

El cronograma electoral ya comenzó el miércoles 27 de agosto cuando se realizaron los comicios en Valcheta, donde el oficialismo presentó lista única. En tanto, el jueves 28 de agosto fue el turno de El Bolsón, donde se impuso la lista que representa al oficialismo provincial.

unter roca fiske mçenuco La seccional de Roca, una de las más grandes, será una de las claves para la definición de las elecciones. Hoy a manos del oficialismo.

El miércoles 3 de septiembre se votó en Villa Regina y Valle Medio; el viernes 5 en Cinco Saltos; el 10 en Allen y Río Colorado; y el 26 en Cipolletti. En todas esas seccionales, el triunfo fue para agrupaciones que forman parte del frente provincial DAF Multicolor.

El contexto: paritarias y campaña

El conflicto salarial sigue marcando la agenda docente en Río Negro. El gobernador Alberto Weretilneck vinculó las tensiones recientes con la coyuntura electoral interna de Unter. En declaraciones a LM Play, sostuvo que “cada sector intenta mostrarse más duro con el Gobierno para obtener rédito político” y adelantó que espera “retomar el diálogo después del 16”.

Las elecciones en Unter se desarrollan en un escenario provincial atravesado por reclamos salariales, descuentos por días de paro y diferencias sobre el sistema de licencias médicas. Los resultados se conocerán después de las 20 horas del jueves, cuando cierre la votación en toda la provincia.