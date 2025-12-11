Unter advirtió al Gobierno: "Sin paritarias peligra el inicio de clases"

Asumieron las nuevas autoridades del gremio docente Unter. Exigieron una convocatoria urgente a la negociación al gobierno de Río Negro.

La Unter tiene una nueva conducción. El miércoles asumieron las autoridades del Consejo Directivo Central que está encabezado por la flamante secretaria general, Laura Ortiz , y en el acto se advirtió al Gobierno provincial: "Si no hay paritarias, peligra el inicio de clases" , advirtió el gremio.

También asumieron quienes integrarán las Juntas de Clasificación en el Consejo Provincial de Educación, la Junta de Disciplina del Sindicato y les Congresales ante Ctera.

"La expectativa es poner el sindicato de pie y salir a luchar. Tenemos urgencia para que el Gobierno nos convoque a negociar porque hace meses hubo una propuesta y fue rechazada", manifestó Ortiz tras el congreso realizado en Choele Choel. La nueva secretaria general del gremio encabezó una lista que se impuso en las elecciones del gremio anticipando una postura más combativa ante el Gobierno.

El gremio anticipó que debe haber "una recomposición salarial" del 30 por ciento que debe incorporarse a los salarios "antes de discutir aumentos".

La nueva conducción de la Unter

La nueva conducción provincial está encabezada por Laura Ortiz, secretaria General; Mauricio Ovadilla, secretario Adjunto; y Gabriela Aguilar, secretaria Gremial y de Organización. La cúpula aseguró que asume con el compromiso de fortalecer y profundizar la organización colectiva, la defensa de los derechos docentes y la lucha en cada territorio.

Además, exigieron al gobierno provincial:

-Paritaria urgente y recomposición salarial real.

unter

-Derogación inmediata de las Auditorías Médicas Privadas.

-Condiciones dignas y seguras en todas las escuelas.

Tras la asunción, Ortiz aseguró: “hace unos meses el gobierno hizo una propuesta salarial que fue rechazada. Si no hay paritarias, peligra el inicio de clases, de eso no hay dudas. Necesitamos que el gobierno nos convoque para que hablemos de una recomposición salarial y de presupuesto educativo y sobre política educativa".

"El mensaje para quienes nos gobiernan es ese, la Unter está nuevamente de pie, necesitamos que nos convoque”, subrayó.